AKTIVISTIČKI DIZAJN

Studenti plakatima izrazili što misle o mobitelima u školama: Bolje je da su zabranjeni

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 2 min
Na Tehničkom veleučilištu Zagreb predstavili su dizajn više od stotinu studenata. Dekanica Jana Žiljak Gršić kaže o umjetnoj inteligenciji: Plašili su nas i računalima, a danas imamo posla više nego ikad

Aktivistički dizajn znači da autor izražava svoj stav o nekoj temi, aktualnom problemu i pitanju. To nije strogi zadani poslovni zadatak i upravo zbog toga i studenti vole takve zadane teme. Aktivizam u dizajnu bio je nit vodilja i velikog projekta koji su u zimskom semestru radili studenti 3. godine informatičkog dizajna Tehničkog veleučilišta Zagreb. Njihove profesorice mentorice Jana Žiljak Gršić i Morana Jugović ponudile su im nekoliko aktualnih tema, no većina je odabrala ono o čemu se najviše priča: "Mobiteli u školama".

Prije dizajna, analiza

- Uvijek mi je draže ponuditi im neku temu koja je intrigantna, provokativna, aktualna, što će ih motivirati. I u ovoj temi su potaknuti da budu angažirani. U dizajnu je jako važno napraviti istraživanje i analizu, a to je u ovoj temi bilo posebno zanimljivo jer im je izuzetno bliska. Nakon toga stvaraju koncept, svoj stav te idejna rješenja i dizajn. Iznenadilo me kad sam shvatila da većina njih ima negativan stav prema mobitelima u školi. Sretna sam da su to tako izrazili, mislim da su obavili jako dobar posao - kaže Jana Žiljak Gršić, kojoj završava drugi dekanski mandat na TVZ-u.

Plakati koje je radilo stotinjak studenata predstavljeni su na međunarodnom skupu Tiskarstvo i dizan 2026. prošli tjedan na zagrebačkom Kampusu Borongaj. Dizajn uključuje i prve dvije godine temeljnih predmeta, ali i temeljitu analizu i promišljanje prije samoga grafičkog rada.

Važno je pokazati dizajn

- Važno nam je bilo da studenti mogu izraziti osobne stavove. Velika je razlika između ovakvog pristupa i onoga koji će morati pokazati kad dođu na tržište rada, gdje će morati poštovati zadanu, traženu formu. I to im se vjerojatno jako svidjelo pa su pokazali šarolika rješenja. Dio ovoga projekta je i da se studentima pruži mogućnost da njihovi radovi komuniciraju s javnošću, da taj njihov dizajn više ne živi samo u njihovim računalima. Stoga smo ih izložili te će za javnost biti još nekoliko prilika do ljeta da ih vide - kaže Morana Jugović.

Profesorice ističu kako je jako važno učenicima i studentima razjasniti to da nove tehnologije, poput umjetne inteligencije, ne mogu biti konačno rješenje, već eventualno pomoćni alat za njihov vlastiti rad i kreaciju.

- Umjetna inteligencija nam može biti kvalitetna pomoć, asistencija, no studenti prije svega moraju razviti samopouzdanje u svoj rad, kreativnost koja će i dalje biti presudna. Ne treba se bojati umjetne inteligencije ni u našem poslu. Plašili su nas i računalima, pa danas upisujemo stotine studenata i većina ih dobiva angažmane već tijekom studija. No važno je kroz obrazovanje inzistirati na razvijanju kritičkog mišljenja, kreativnosti i samostalnosti kod djece i mladih - ističe Jana Žiljak Gršić, čiji je otac Vilko Žiljak pionir računalne grafike na ovim prostorima.

Plakati “Mobiteli u školama” bit će izloženi za mjesec dana, 28. travnja, u Tehničkome muzeju na godišnjoj izložbi TVZ-a “Kreativno studiranje”. Krajem lipnja bit će predstavljeni i na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Postdigital Backlash: Past, Present, Future”, 22. i 23. lipnja. 

