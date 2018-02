Susan Credle stiže na Dane komunikacija u Rovinj!

Susan Credle, jednu od najmoćnijih žena marketinške industrije iz New Yorka u Rovinj dovode zadovoljna.hr i festival Dani komunikacija. O poslovnom uspjehu Susan Credle najbolje govore prestižne nagrade: Most Creative Woman in Advertising i Chicago Ad Woman of the Year 2013 uz činjenicu da je primljena u dvije kuće slavnih: American Advertising Federation's Hall of Achievement i North Carolina Advertising Hall of Fame.

Susan je u industriji poznata kao briljantna i intrigantna žena koja bilježi nezaustavljiv napredak te niže poslovne uspjehe. Na Danima komunikacija govorit će o važnosti dobrog upravljanja, kreativnosti i snazi velikodušnosti. Njezino predavanje pod nazivom What Got You Here Won’t Get You There omogućili su organizator festivala HURA i portal zadovoljna.hr.

Susan Credle ikona je kreativnog svijeta i jedna od najmoćnijih žena u industriji. Među svoje uspjehe ubraja kreiranje nezaboravnih animiranih likova M&M's bombona, kao i globalno poznatu Mayhem kampanju osiguravajuće kompanije Allstate. Često je uspoređivana s likom Peggy Olson iz hvaljene televizijske serije Mad Men.

Svoju karijeru započela je u agenciji BBDO gdje je od pripravnice napredovala do pozicije izvršne kreativne direktorice. U karijeri je radila za klijente kao što su Pepsi, FedEx, McDonald’s, Allstate, Kellogg’s i P&G. Obnašala je funkciju potpredsjednice BBDO Worldwide grupacije te glavne kreativne direktorice Leo Burnett Worldwide. Trenutno je globalna kreativna direktorica Foote, Cone & Belding agencijske mreže s uredima diljem svijeta.

Susan je primjer kako se cjeloživotno učenje isplati i donosi napredak. Upravo je cjeloživotno učenje u fokusu portala zadovoljna.hr koji radi na tome da osvijesti društvo o toj temi, ali i osnaži žene i potakne ih na rad na sebi. Utjelovljenje te misije je i projekt Zadovoljna Akademija, stoga je sponzoriranje predavanja Susan Credle još jedan korak u misiji portala zadovoljna.hr.



O Danima komunikacija:

Tehnologija i kreativnost teme su šestog izdanja nadolazećeg festivala. Iz godine u godinu Dani komunikacija bilježe sve veći porast posjetitelja. Uz navedenu predavačicu, organizatori su najavili ovogodišnje predavače: Jayantu Jenkinsa, kreativnog direktora Twittera, Brada Parscalea, direktora digitalnih medija predsjedničke kampanje Donalda J. Trumpa te stručnjake za odnose s javnošću: Gabrielu Lungu, direktoricu agencije za konzalting WINGS i Hermesa Holma iz agencije PRIME Weber Shandwick. Organizatori najavljuju izrazito zanimljiv i raznolik sadržaj. Za više informacija o Danima komunikacija posjetite službene stranice festivala www.danikomunikacija.com