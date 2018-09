Svemirski turisti: Slavni milijarderi idu na hit odredište

Japanski milijarder Yusaku Maezawa bit će prvi čovjek koji će na golemoj SpaceX-ovoj raketi napraviti đir oko Mjeseca. Na put oko Mjeseca u trajanju od sedam dana krenut će već 2023. godine, a Maezawa sa sobom planira povesti još šest do osam umjetnika.

Ovaj 42-godišnjak koji je svoje golemo bogatstvo zgrnuo na biznisu s online trgovinom odjeće ZOZO bit će prvi putnik na Mjesec nakon američke misije Apollo 1972. godine, no javnosti nije poznato koliko će ga to fantastično putovanje koštati.

- I kada sam bio dijete, volio sam Mjesec - izjavio je Maezawa u obraćanju medijima iz sjedišta SpaceX-a u Kaliforniji. 'Sanjam o ovome cijeli život', dodao je.

Maezawa je osnivač i izvršni direktor online shopping diva i 18. najbogatiji čovjek u Japanu, čije bogatstvo magazin Forbes procjenjuje na oko tri milijarde dolara.

Osim ljubavi prema svemirskim putovanjima, ljubitelj je i kolekcionar moderne umjetnosti, pa je prošle godine najavio da će kupiti remek djelo Jean-Michela Basquiata vrijedno 110.5 milijuna dolara, piše DailyMail. Tako je ponosni Maezawa ponosni vlasnik Picassa, a za jednu Basquiatovu sliku koju je kupio još 2016. izdvojio 57,2 milijuna dolara.

Japanski modni guru tek je posljednji u nizu milijardera koji planiraju put u svemir. Svemirske kompanije Blue Origin osnivača Amazona Jeffa Bezosa i Virgin Galactic poduzetnika Richarda Bransona već se godinama natječu na tržištu turističkih letova u svemir.

Među celebrityjima koji su već rezervirali let Virgin Galacticom su glumci Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio i Ashton Kutcher te pjevač Justin Bieber. Let u svemir u trajanju od 90 minuta koštat će ih 250.000 dolara.

Za let u svemir Virgin Atlanticom kartu je kupila i pjevačica Rihanna, ali glumac koji je utjelovio astronauta u ekranizaciji misije Apollo 13 Tom Hanks, piše Inverse.

Za let se predbilježio i slavni pokojni fizičar Stephen Hawking, no nažalost, nije poživio dovoljno dugo da mu se želja o letu u svemir ostvari.

