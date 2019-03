Svjetski stručnjaci na četvrtom LEAP Summitu u Zagrebu

Četvrti LEAP Summit održat će se od 29. do 30. ožujka u Plaza Event Centru u Zagrebu, a ove godine će okupiti čak 80 predavača iz 23 zemlje svijeta te posjetitelje iz 40 zemalja svijeta. Sudjelovanje je besplatno, a prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta konferencije. Prijavite se na LEAP Summit internetskoj stranici i rezervirajte svoju ulaznicu već danas. Prijave su otvorene do 20. ožujka.

Od Zagreba do Splita u 15 minuta s Hyperloop tehnologijom

Ovogodišnji LEAP Summit ugostit će Bibopa Grestu, suosnivača i direktora poduzeća Hyperloop Transportation Technologies. Hyperloop kao koncept prvi je predstavio inovator Elon Musk kao revolucionarni način transporta u budućnosti. Koncept se sastoji od levitirajućih vlakova koji putuju u vakuumskim tunelima, a dostižu brzinu od 1,200 kilometra po satu.

U svijetu je rapidan porast digitalnih nomada

Broj digitalnih nomada u svijetu rapidno raste. Svjetski poznati digitalni nomad Mark van der Heijden proputovao je u zadnjih nekoliko godina više od 27 zemalja radeći digitalne poslove za čak 32 poduzeća. U 2016 godini pokrenuo je poznatu platformu Wanderbrief za digitalne nomade.

Europski heroji su svugdje oko nas

David Timis je suosnivač europske platforme European Heroes koja ističe pozitivne priče građana u Europskoj Uniji koji stvaraju pozitivne promjene. David smatra da je mnogo pozitivnih primjera i heroja svugdje oko nas, no da nisu dovoljno vidljivi.

Digitalna transformacija će potpuno promijeniti svijet

Digitalne tehnologije konstantno mijenjaju današnji svijet, a veliki izazovi tek dolaze. Terence Mauri je globalni stručnjak za digitalnu disrupciju i autor svjetski poznatog bestsellera kojega je Sveučilište Harvard proglasilo „game-changerom“.

LEAP Summit kao središte intelektualaca

Fokus LEAP Summit konferencije je na multidisciplinarne teme koje se bave modernim trendovima, inovacijama, poduzetništvom, digitalnim tehnologijama i različitim inspirativnim temama. Kroz multidisciplinarni pristup LEAP okuplja sudionike iz različitih zemalja svijeta te iz različitih industrija kako bi zajedno razmijenili znanje i raspravili o aktualnim trendovima i izazovima u svijetu.

Poslovni networking za poduzetnike

Uz bogat program, na konferenciji će se održati i poslovni networking za poduzetnike. Budući da na LEAP Summit u Zagreb dolaze poduzetnici iz više od 40 zemalja svijeta networking program je formiran kako bi osigurao kvalitetne poslovne kontakte svim sudionicima koji će im pomoći u razvoju poslovanja, te donijeti prilike za izvoz i nove suradnje.