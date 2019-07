Tajna tvornica auta: Otac i sin proizvodili luksuzne lažnjake

Policija u Brazilu priopćila je kako je zatvorila tajnu tvornicu koja je proizvodila lažne Ferrarije i Lamborghinije.

Vlasnici tvornice su otac i sin koji su uhićeni zbog optužbi da lažiranje industrijskih dobara. Na društvenim mrežama nudili su ih za 300-400.000 kn, što je samo djelić njihove cijene, piše The Guardian.

Policija nije otkrila koji su dijelovi korišteni za proizvodnju vozila, ali su objavili fotografije na kojima s vide grbovi, amblemi i ostale specifičnosti kopiranih brendova.

