Tanki snagator iz Samsunga: Galaxy Tab S12 stiže s ogromnim ekranom i moćnim hardverom

Samsung je predstavio novu seriju tableta Galaxy Tab S12, koju zasad čine modeli Galaxy Tab S12 Ultra i Galaxy Tab S12+. Oba uređaja donose 120-hercne Dynamic AMOLED 2X zaslone, MediaTekov Dimensity 9500, podršku za S Pen i niz AI funkcija, a u prodaji će biti od 7. listopada.

Galaxy Tab S12 Ultra dolazi s 14,6-inčnim zaslonom rezolucije 2960 x 1848 piksela, dok S12+ ima 12,6-inčni panel rezolucije 2800 x 1752 piksela. Oba zaslona rade na 120 Hz i imaju vršnu svjetlinu do 1600 nita, a Samsung je unaprijedio i Vision Booster koji automatski prilagođava svjetlinu uvjetima osvjetljenja.

Foto: Samsung

Veći model posebno se ističe dimenzijama. Galaxy Tab S12 Ultra debeo je samo 5,1 milimetar i teži 692 grama u Wi-Fi izvedbi, odnosno 695 grama s 5G povezivanjem. S12+ je debeo 5,3 milimetra i težak 553 grama u Wi-Fi verziji. Oba modela imaju IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Za performanse je zadužen MediaTek Dimensity 9500, a Samsung navodi da nova generacija donosi do 61 posto bržu NPU obradu, 19 posto brži CPU i 17 posto bolje GPU performanse u odnosu na Galaxy Tab S11 Ultra. Za hlađenje je ugrađena nova 3D Vapor Chamber tehnologija.

Ultra model može se konfigurirati s do 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije, dok su dostupne i verzije s 12 GB RAM-a te 256 ili 512 GB prostora. S12+ dolazi s 12 GB RAM-a i 256 ili 512 GB memorije. Oba modela podržavaju microSD kartice kapaciteta do 2 TB.

Foto: Samsung

Samsung navodi i dugo trajanje baterije. Galaxy Tab S12 Ultra ima bateriju kapaciteta 11.600 mAh, a S12+ 10.600 mAh, dok oba podržavaju žično punjenje snagom do 45 W. Prema Samsungovim laboratorijskim mjerenjima, Ultra može ponuditi do 23 sata reprodukcije videa, a S12+ do 21 sat.

Jedan od glavnih naglasaka nove generacije je umjetna inteligencija. Tableti dolaze s Androidom 17 i One UIjem 9, a Samsung je AI funkcije povezao s radom na velikom zaslonu. Multi Window omogućuje podjelu zaslona na tri dijela, pa se, primjerice, istovremeno mogu koristiti Samsung Notes, predavanje i AI pomoćnik. Note Assist može sažimati bilješke.

Samsung uz uređaje uključuje i šestomjesečno probno razdoblje za Google AI Pro. Gemini Notebook može objediniti bilješke, fotografije, snimke i datoteke te od njih izraditi sažetke, podcaste i kvizove. Samsung Browser također dobiva mogućnosti sažimanja sadržaja i pronalaženja ranije pregledanih izvora.

Uz S Pen, koji dolazi u pakiranju, Samsung nudi i dodatne tipkovnice Pro Keyboard i Book Cover Keyboard Slim. Pro Keyboard ima posebnu Galaxy AI tipku preko koje se može pristupiti AI pomoćnicima poput Bixbyja, Geminija ili Perplexityja.

Foto: Samsung

Novost je i Adobe Photoshop koji je unaprijed instaliran na Galaxy Tab S12 seriji. Samsung navodi da je ovo prvi put da je Photoshop unaprijed instaliran na Android tabletima. Aplikacija je prilagođena radu na tabletu i S Penu, a korisnici dobivaju i četiri mjeseca besplatnog pristupa mobilnom planu Photoshopa.

Samsung uz tablete navodi i paket pogodnosti za aplikacije poput Notabilityja, Goodnotesa, LumaFusiona, Notiona i Clip Studio Painta. Ukupna vrijednost pogodnosti, prema Samsungu, iznosi oko 530 eura, no dio ponuda odnosi se na probna razdoblja ili popuste na pretplate.

Galaxy Tab S12 Ultra i Galaxy Tab S12+ bit će dostupni od 7. listopada, u sivoj i srebrnoj boji. Samsung za oba modela obećava do sedam generacija nadogradnji operativnog sustava i sigurnosnih ažuriranja.