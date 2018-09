Tek smo na početku: Umjetna inteligencija donosi niz izazova

Iako je ne vidimo, umjetna inteligencija već je sada snažno prisutna u našim životima, od pametnih kamera u najnovijim telefonima do upravljanja avionima i našim kalendarima. Njena uloga u sljedećim godinama samo će se povećavati. Očekuje se da će utjecati na niz područja – zdravstvo, transport, marketing te poslovanje i životne navike općenito.

Pametni algoritmi prilagođavat će se našim navikama, preferencijama i emocijama, vodit će nas najboljim prometnim rutama, a uz pomoć pametnih osobnih asistenata u pametnim domovima štedjet ćemo energiju. Umjetna inteligencija ima ogroman poslovni potencijal prvenstveno zbog mogućnosti transformiranja brojnih industrija i otvaranja prilika razvoju sasvim novih poslovnih modela. Tako se i procjenjuje da će sa današnjih 7,3 milijarde ta industrija kroz sedam godina narasti na 90 milijardi.

Isto tako, 84 posto domaćih startupa očekuje da će u sljedećih tri godine raditi projekte koji se temelje na AI tehnologijama, a već ih sada 53 posto ima umjetnu inteligenciju kao sastavnicu, pokazalo je istraživanje koje su proveli Zagrebački inovacijski centar (ZICER) i Huawei.

Jan Šnajder sa zagrebačkog FER-a pojasnio je na AI summitu Huaweija kako se sama umjetna inteligencija istražuje 80-ak godina, međutim u posljednjih nekoliko godina vidljiv je strelovit napredak. Glavne zasluge za to idu spoju novih algoritama, ogromnoj količini podataka i moćnim računalima.

- Umjetna inteligencija je tehnološki pothvat koji doista može stubokom promijeniti naše živote i učiniti naše društvo bogatijim, sretnijim i boljim. Bitno je da Hrvatska u tome drži korak, pa zato treba podržavati inovacije i startup zajednicu koja želi razvijati proizvode i usluge temeljen na AI - rekao je Šnajder.

On je naglasio i kako u razvoju umjetne inteligencije postoje četiri glavna izazova, a to su jezik i racionalno zaključivanje jer računala nam po tome nisu ni blizu iako se radi na uspješnim simulacijama. Ekonomski izazov koji donosi AI je pitanje zapošljivosti i sve manjeg područja koje roboti ne mogu obavljati, a odnose se uglavnom na kreativna zanimanja. Sigurnosni problem predstavlja razvoj opasnih automatskih oružja, no vjerojatno najveći izazov je onaj etički koji traži promišljanja o svim opasnostima koje donosi razvoj umjetne inteligencije.