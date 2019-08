Telekom Bankarstvo HT-a i Zabe olakšava slanje novca

Hrvatski Telekom i Zagrebačka banka predstavili su u srijedu Telekom Bankarstvo, novu uslugu mobilnog bankarstva koje nudi cjelovitu uslugu mobilnog bankarstva Zagrebačke banke unutar aplikacije. Tako su tu tekući, devizni i žiro račun, besplatne transakcije, internetsko bankarstvo, krediti i štednje. Ovo je prva takva bankarska suradnja u Hrvatskoj, a samo ugovaranje Telekom Bankarstva je jednostavno i brzo te se sve može obaviti digitalno. Sve što će vam trebati je osobna iskaznica i vaš selfie, no morate biti punoljetni. Korisnici HT-a imat će i dodatne pogodnosti korištenjem ove aplikacije.

Korisnici Telekom Bankarstva moći će koristiti IziPay uslugu koja omogućava potpuno sigurno slanje novca klikom na kontakt iz imenika. IziPay omogućuje da pošaljete novac drugoj osobi, neovisno u kojoj banci u Hrvatskoj ima račun, bez da znate njezin IBAN i/ili banku. Također, svako slanje novca kroz IziPay je bez naknade. Primatelj plaćanja ne mora ni skinuti aplikaciju, već se za primanje novca može registrirati i preko web stranice te je registracija također bez naknade. Korisnicima HT-a, prilikom korištenja aplikacije ne troši se internet iz tarife ili opcije, a prilikom kupovine Simpa bonova moguće je ostvariti i do 30 posto više kuna na bonus račun. Inače, IziPay usluga uskoro postaje i dio mZabe, a limit po transakciji je 3000 kuna.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Ulaskom u područje digitalnog bankarstva, putem ove suradnje sa Zagrebačkom bankom Hrvatski Telekom svim korisnicima Telekom Bankarstva omogućava da i kroz ovu inovativnu uslugu žive u svijetu boljih mogućnosti. Ponosan sam što predstavljamo uslugu koja nudi cjeloviti bankarski paket, napredne usluge putem mobilne aplikacije, a uz to usluga pruža najbolju vrijednost za novac na tržištu - izjavio je Goran Lončarić, direktor projekta Telekom Bankarstva u Hrvatskom Telekomu.

Telekom Bankarstvo stajat će od 10 do 20 kuna, ovisno o tome je li korisnik aplikacije i korisnik HT-a te je li povezao svoje usluge u Magentu1. Iako se aplikacija plaća, tu su pogodnosti poput deset besplatnih transakcija mjesečno, od čega do tri podizanja gotovog novca s kunskih računa na bankomatima drugih banaka unutar Hrvatske i EU-a bez naknade. To znači da se s time može i poništiti trošak aplikacije. Uz to, podizanje novca debitnim karticama na Zabinim bankomatima (HRK) te u inozemstvu na bankomatima Grupe UniCredit karticama kunskih računa je bez naknade.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Zagrebačka banka kontinuirano ulaže u digitalizaciju kako bi poboljšala korisničko iskustvo i klijentima ponudila najnaprednije usluge mobilnog bankarstva. Kroz suradnju s Hrvatskim Telekomom još jednom smo pokazali da smo predvodnici bankarskih trendova na tržištu koje danas zahtijeva brza, jednostavna i sigurna rješenja - rekao je Luka Tomašković, direktor Kanala isporuke i direktor Strategije Maloprodaje i razvoja poslovanja u Zagrebačkoj banci. Inače, na pitanje o glavnim ciljanim korisnicima, iz Zabe kažu kako su to oni koji sada ulaze u svijet bankarstva, no i svi oni koji žele inovativne usluge.

Istaknuli su i kako je podrška za Apple Pay 'na radaru', ali ne i kad će biti tu.