Telekom Telemach Hrvatska s vlasnikom United Grupom u Hrvatsku ulaže 1,7 milijardi kuna u najmoderniju 10 gigabitnu optičku mrežu iduće generacije, u mobilnu 5G mrežu, raširenost po cijeloj Hrvatskoj, snažno zapošljavanje i razne usluge, istaknuli su u četvrtak na konferenciji.

- Imamo izvrstan tim ljudi s puno znanja, kao i sredstva da sve što planiramo i ostvarimo, a cilj svih ulaganja i aktivnosti je imati najbolje korisničko iskustvo u Hrvatskoj - rekao je predsjednik Uprave Telemacha Adrian Ježina, koji je proteklu godinu ocijenio 'vrlo dinamičnom'.

- Gradimo budućnost s puno ulaganja i u fiksnu i u mobilnu mrežu, a u Hrvatskoj smo došli postati lider u mnogim poljima, što će se i pokazati u idućim mjesecima i godinama. Ulaganja prati porast broja zaposlenih - rekao je Ježina istaknuvši da je sada 618 zaposlenih, u odnosu na 422 lani.

'Gradimo najmoderniju optiku'

O gradnji optičke 10 giga mreže, kako ju nazivaju, Ježina je rekao kako je to trenutno najnaprednija brodaband (širokopojasna) tehnologija te da je Telemach jedini u ovom dijelu svijeta koji počinje graditi, objasnivši da se uz to dolazi do velikih brzina od 8 do 9 gigabita, uz latenciju (odaziv mreže) manju od jedne milisekunde, što su i demnostrirali.

- To je velika prednost takve mreže i značit će puno za primjenu u raznim industrijama, a tu mrežu smo već počeli graditi te s njom već pokivamo oko 12.000 domaćinstava u Novom Zagrebu, dok bi ih do kraja godina u cijelom Zagrebu moglo biti oko 50.000, a do kraja iduće godine i u drugim gradovima s ukupno oko 170.000 kućanstava. U idućim godinama time želimo doći do pola milijuna kućanstava - najavio je planove za širenje optike.

Očekuje da će to pomaknuti Hrvatsku naprijed na digitalnoj karti Europe, kao i da će Zagreb biti i prvi grad u regiji, a i šire u Europi, s takvom 10 giga mrežom.

Spomenuo je i suradnju s jednom austrijskom tvrtkom u ponudi platforme EON u Hrvatskoj od ove godine, koja kao usluga, kako je rekao, spaja fiksnu i mobilnu mrežu i predstavlja "sigurno jedan od najvećih kataloga za gledanje".

'Nakon Zagreba i Osijeka, 5G širimo u druge gradove'

Oko mobilne 5G mreže podsjetio je da je Telemach Hrvatska na frekvencijskoj dražbi ovog ljeta kupio udjel za sve koliko im je potrebno, a već su u rad pustili bazne 5G stanice u Osijeku i Novom Zagrebu s velikim brzinama.

- Radimo na 5G mreži, a uz to i nadograđujemo postojeće mreže jer je još uvijek u Hrvatskoj više od 90 posto mobilnih telefona koji nemaju 5G. Nakon Osijeka i Novog Zagreba, planiramo 5G proširiti i na cijeli Zagreb pa i druge gradove pred ljeto 2022. godine", kazao je Ježina. Istaknuo je da su pokrili Novi Zagreb, dok bi ostatak grada trebali pokriti do Adventa. Trenutne brzine na 5G su između 1,7 i 1,9 Gbps.

Telemac na više od milijun korisnika

Odgovarajući na upite novinara, rekao je da je Telemach Hrvatska prešao brojku od milijun korisnika, da rastu "jako dobro i prodajemo paketa više nego do sada, u čemu imamo i najveći tržišni udjel", pri čemu nije rekao koliki.

Za Optimu telekom, kojeg je ovog ljeta također preuzeo Telemach Hrvatska, Ježina je kratko objasnio da ima nekoliko preduvjeta za daljnju realizaciju, pri čemu čekaju i izmjene zakona ove jeseni u Saboru, nakon čega se ide još na Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) i tada bi mogla ići i ponuda za preuzimanje preostalih dionica od malih dioničara.

"To sve može biti jako brzo, u par mjeseci, a može biti i dulje", zaključio je Ježina.