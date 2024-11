Teleportaciju u škole! Ova crowdfunding kampanja želi približiti VR svijet školarcima

VR (virtualna stvarnost) je nova digitalna tehnologija koja se u svijetu sve više koristi u obrazovanju. Da Hrvatska ne bi zaostajala, VR kino KEK ove jeseni ponudilo je prvi hrvatski VR film „Lovci sakupljači“ svim školama u Hrvatskoj.

„Reakcija škola nas je oduševila“, kaže Davor Rostuhar, pokretač prvog hrvatskog VR kina i autor prvog VR filma.

„Skoro sve škole javile su nam da su željne novih tehnologija i inovativnog sadržaja, a već smo dogovorili preko stotinu škola koje smo počeli obilaziti prije mjesec dana. No javile su nam se i one škole, posebno iz slabije razvijenih dijelova Hrvatske, koje bi voljele da su i njihovi učenici dio te priče, ali ne mogu si sami to financijski ostvariti, već im je potrebna podrška. Zato smo došli na ideju da pokrenemo akciju grupnog financiranja – da pokušamo uz pomoć dobrih ljudi skupiti što više sredstava, da što više škola i školaraca upoznamo s tim moćnim alatom u obrazovanju.“

Foto: PROMO

Naš poznati putopisac i multimedijski umjetnik Davor Rostuhar, i njegovi kolege iz Kluba za ekspedicionizam i kulturu (KEK), prije točno godinu dana pokrenuli su prvo Hrvatsko VR kino specijalizirano za filmove, koje je ujedno i jedno od prvih „arthouse VR cinema“ u svijetu. Broj posjetitelja kina raste iz mjeseca u mjesec.

„Iako je velika većina ljudi koji dođu u naše kino i pokušaju pogledati neki film oduševljena novim iskustvom doživljavanja priča, jedan dio javnosti je skeptičan i preplašen, ali to je uvijek tako s novim tehnologijama“, kaže Rostuhar „VR je definitivno budućnost, i nije pitanje hoćemo li mi prihvatiti tu tehnologiju ili ne, nego samo kada i kako ćemo je prihvatiti – hoćemo li i tu biti u zaostatku za svijetom, ili ćemo mi biti ti koji pomičemo granice, i hoćemo li je koristiti za plitku razonodu i otuđenje, ili za brzo i spektakularno učenje kao nikad prije.“

U Zagrebu otvoreno prvo VR kino | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kampanju grupnog financiranja među prvima je prepoznao i podržao Boris Jokić, znanstvenik s instituta za društvena istraživanja koji je rekao: „Digitalna tehnologija u obrazovanju se može koristiti i za mnoge glupe stvari. Međutim, ako je koristimo na ispravan način, ako pomoću nje omogućimo učenicima jedinstvena iskustva učenja, psihološko uranjanje u svjetove koje nikad ne bi mogli doživjeti, onda za ishod imamo bolje obrazovanje, motiviranije učenike, zadovoljnije nastavnike i ono što zapravo digitalna tehnologija i jest: obogaćenje učenja, poučavanja, obrazovanja, a ako hoćete i života.“

Foto: PROMO

Gledanjem dokumentarnog VR filma „Lovci sakupljači“ učenici se „teleportiraju“ u svijet plemena Hadza u Tanzaniji, jednog od posljednjih plemena na svijetu koje još uvijek živi onako kako su ljudi živjeli 99% svoje povijesti – kao lovci sakupljači. To otvara prostor za mnoga razmišljanja, rasprave i lekcije iz povijesti, geografije, biologije, ekologije, sociologije, psihologije, ekonomije, etike, filozofije i informatike. Film prati nastavni kurikulum i iz međupredmetnih tema: građanski odgoj i obrazovanje, održivi razvoj, osobni i socijalni razvoj te uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije. Svaka škola koja se uključi u projekt dobije i druge multimedijske sadržaje, nastavne materijale i multimedijsko predavanje Davora Rostuhara.

Foto: PROMO

Trošak uključivanja jedne škole u projekt je 600 eura, što pokriva dolazak putujućeg VR kina na jedan dan u školu i prikazivanje VR filma za stotinu učenika. U taj iznos uračunati su svi organizacijski i putni troškovi, izgradnja putujućeg kina, oprema, plaće troje djelatnika KEK-a koji rade samo na tom projektu, prava prikazivanja filma, izrada nastavnih materijala, te troškovi nagrada (perkova, i poštarina) koje mogu ostvariti svi koji podrže kampanju, te provizije crowdfunding platforme, banaka i procesora plaćanja.

Cilj ove crowdfunding kampanje je skupiti sredstva za 50 škola, odnosno 5000 školaraca, a u prvi dan kampanje skupljena je već četvrtina ciljanog iznosa!

https://vrkino.kek.hr/crowdfunding/