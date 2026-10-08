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Tesla doradila Model 3: Dobiva veći zaslon, ali i brže ubrzanje

Piše Autostart,
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Tesla doradila Model 3: Dobiva veći zaslon, ali i brže ubrzanje
Foto: TESLA
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Najnovija dorada tako nije nikakav veliki redizajn, ali dobro pokazuje Teslin pristup razvoju automobila. Umjesto čekanja na potpuno novu generaciju, Model 3 se stalno mijenja u manjim koracima

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Tesla Model 3 približava se desetoj godini na tržištu, ali zasad nema naznaka da će ga američki proizvođač uskoro zamijeniti potpuno novom generacijom. Umjesto klasičnog automobilskog ciklusa, Tesla nastavlja s politikom stalnih manjih poboljšanja, pa je Model 3 ponovno dobio nekoliko dorada. Promjene su zasad predstavljene za Sjedinjene Države, Meksiko i Portoriko, a još nije potvrđeno hoće li i kada stići u Europu.

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