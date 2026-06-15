Tesla pod povećalom Europe: Prikazali zavaravajuće podatke o sigurnosti autonomne vožnje?

Tesla je regulatorima u Nizozemskoj i Švedskoj predstavljala statistike prema kojima je njezin sustav autonomne vožnje i do deset puta sigurniji od ljudskih vozača. Međutim, neovisni stručnjaci upozoravaju da su takve tvrdnje temeljene na usporedbama koje nisu metodološki usporedive te da mogu stvoriti iskrivljenu sliku o stvarnoj sigurnosti sustava. Reuters navodi kako je Tesla koristila vlastite podatke i procjene kako bi uvjerila europske vlasti u sigurnost FSD-a, dok su pojedini istraživači i prometni stručnjaci izrazili sumnju u način na koji su podaci prikupljeni i predstavljeni.

Kritike se odnose na usporedbu različitih vrsta prometnih nesreća i statističkih kategorija, zbog čega bi rezultati mogli prikazivati sustav sigurnijim nego što to stvarno jest.

Unatoč tome, nizozemski regulator prošle je godine odobrio Teslin sustav za korištenje na svom tržištu te sada nastoji osigurati šire europsko odobrenje. Dio europskih regulatora i dalje je oprezan te traži dodatne dokaze i neovisne analize prije donošenja konačne odluke o širem uvođenju tehnologije.

Tesla posljednjih mjeseci snažno promovira razvoj autonomne vožnje kao jedan od ključnih stupova budućeg poslovanja. Tvrtka pritom nastoji povećati prisutnost sustava Full Self-Driving na europskom tržištu, gdje se suočava s rastućom konkurencijom i pojačanim regulatornim nadzorom.

Slučaj je dodatno potaknuo raspravu o transparentnosti podataka koje proizvođači autonomnih vozila dostavljaju regulatorima te o potrebi neovisne provjere sigurnosnih tvrdnji prije masovne primjene takvih sustava na europskim cestama.