Kompanija će povući neke Modele S i Modele X, proizvedene u razdoblju od 2016 do 2022., Modele 3 iz razdoblja od 2017 do 2022, te Modele Y iz razdoblja od 2020. do 2022., objavila je američka uprava za sigurnost u prometu na autocestama.

Tesla će 'na daljinu' ažurirati softver i blokirati opciju usporavanja umjesto zaustavljanja uz znak 'stop', istaknuli su u upravi za sigurnost na cestama. Tesla nije odmah odgovorio na zahtjev da komentira objavu.

Prošlog tjedna kompanija je izvijestila da je broj vozila sa spornom opcijom u SAD-u porastao s nekoliko tisuća na kraju rujna prošle godine na sadašnjih gotovo 60.000.

Istaknuli su i da do 27. siječnja nisu dobili informacije o zahtjevima za odštetom, sudarima, ozljedama ili smrtnim slučajevima povezanim s opozivom vozila sa spornom opcijom "usporavanja".

Tesla je agenciju za sigurnost na cestama obavijestio da je 20. listopada uveo ažuriranu verziju softvera s opcijom "usporavanja", ali je vozači mogu koristiti samo ako se kreću brzinom manjom od devet kilometara na sat.

Uvjet je i da u blizini raskrižja nema automobila u pokretu, pješaka ni biciklista, naglasili su.

Opcija je uzvitlala prašinu na društvenim mrežama pa je uprava za sigurnost prometa odlučila ispitati Teslu, navodi Reuters.

Predstavnici kompanije sastali su se sa službenicima uprave 10. i 19. siječnja i Tesla je 20. siječnja pristao na opoziv automobila.