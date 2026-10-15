Testirani Audi RS5 Avant ima gotovo dvije i pol tone. No dovoljno je nekoliko zavoja i jedan odlučniji pritisak na gas da postane jasno kako Audi nije zaboravio što znači napraviti automobil koji izaziva emocije
SPORTSKI SUV
Test Audi RS5 Avant: Brutalnih 639 KS, zvuk od kojeg prolaze trnci i puno karaktera
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Elektrifikacija sportskih automobila mnogima zvuči kao početak kraja jedne velike automobilske ere. Kada je Audi objavio da novi RS5 postaje plug-in hibrid, a njegova masa raste na gotovo dvije i pol tone, reakcije ljubitelja sportskih automobila nisu bile osobito blagonaklone. Ipak, brojke otkrivaju i drugu stranu priče: 639 KS, 825 Nm i samo 3,6 sekundi do 100 km/h. U slučaju crvenog RS5 Avanta koji je stigao na test, najvažnije otkriće nije koliko je brz, nego koliko uzbudljiv može biti.
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