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Test Leapmotor B10 Design: Toliko prostora i opreme za 33.990 € teško je ignorirati

Piše Autostart,
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Test Leapmotor B10 Design: Toliko prostora i opreme za 33.990 € teško je ignorirati
Foto: Dubravko Kolarić/24sata
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Leapmotor B10 nudi 217 KS, stražnji pogon, vrlo prostranu kabinu i opremu kakva se uglavnom očekuje u osjetno skupljim automobilima, ali...

Admiral

Leapmotor je jedan od kineskih proizvođača koji u Europu ne ulazi potpuno sam. Stellantis ima 20 posto vlasničkog udjela u kompaniji, dok u zajedničkoj tvrtki zaduženoj za međunarodno poslovanje drži većinski paket. To Leapmotoru od samog početka pruža mnogo razvijeniju prodajnu i servisnu mrežu nego većini novih kineskih marki.

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