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Test Lynk & Co 01 More: 'Premium' plug-in hibrid s 276 KS za manje od 40.000 eura

Piše Autostart,
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Test Lynk & Co 01 More: 'Premium' plug-in hibrid s 276 KS za manje od 40.000 eura
Foto: Dubravko Kolarić/24sata
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S 276 KS, vrlo bogatom opremom i stvarnim električnim dosegom do 80 kilometara u gradu nudi mnogo, no kao i svaki plug-in hibrid pokazuje sasvim drugo lice kada se baterija isprazni

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Lynk & Co još je uvijek marka koju mnogi na našim cestama ne prepoznaju, no iza neobičnog imena stoji Geelyjev koncern, snažna povezanost s Volvom i automobil koji po mnogim stvarima više nema smisla promatrati kao tek još jedan jeftiniji kineski SUV. Redizajnirani 01 posebno je dobar primjer. Tehnički je ozbiljan plug-in hibrid, oprema izvedbe More je kompletna, a kvaliteta unutrašnjosti i osjećaj čvrstoće ostavljaju dojam automobila koji želi igrati barem pola klase iznad svoje cijene, na rubu s premium konkurentima.

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