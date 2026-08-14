S 276 KS, vrlo bogatom opremom i stvarnim električnim dosegom do 80 kilometara u gradu nudi mnogo, no kao i svaki plug-in hibrid pokazuje sasvim drugo lice kada se baterija isprazni
KOMPAKTNI SUV
Test Lynk & Co 01 More: 'Premium' plug-in hibrid s 276 KS za manje od 40.000 eura
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Lynk & Co još je uvijek marka koju mnogi na našim cestama ne prepoznaju, no iza neobičnog imena stoji Geelyjev koncern, snažna povezanost s Volvom i automobil koji po mnogim stvarima više nema smisla promatrati kao tek još jedan jeftiniji kineski SUV. Redizajnirani 01 posebno je dobar primjer. Tehnički je ozbiljan plug-in hibrid, oprema izvedbe More je kompletna, a kvaliteta unutrašnjosti i osjećaj čvrstoće ostavljaju dojam automobila koji želi igrati barem pola klase iznad svoje cijene, na rubu s premium konkurentima.
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