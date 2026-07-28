Test Omoda 5 SHS-H Prime: Hrpa opreme, odličan hibrid i tek prosječne vozne osobine

Istaknuti se među brojnim kineskim automobilskim brendovima pristiglima u Hrvatsku u posljednje dvije godine nije nimalo jednostavan zadatak, no dvojcu Omoda i Jaecoo, tek nekoliko godina mladim sestrinskim markama automobilskog diva Chery, upravo to, čini se, polazi za rukom. Zajedno (zasad) nude pet SUV-ova, većinom klasičnih hibrida i plug-in hibrida uz dvije potpuno električne izvedbe, i u godinu dana prisustva na našem tržištu uspjeli su kupce zaintrigirati dizajnom, bogatom opremom i vrlo primamljivim, čak i za pojam kineskih brendova, omjerom uloženog i dobivenog.



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