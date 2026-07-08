Testirali smo Anker Soundcore Liberty 5 Pro: Odlična glazbena pratnja, AI Anka 'priča' hrvatski

Anker je mnogima poznat kao brend s odličnim punjačima i baterijama, no njihova tvrtka Soundcore posljednjih godina sve ozbiljnije konkurira poznatim imenima u svijetu bežičnih slušalica, a model Liberty 5 Pro novi je pokušaj da ponude što bolje glazbeno iskustvo bez premium cijene. Tijekom nekoliko dana korištenja pokazalo se da su ovo slušalice koje impresioniraju količinom mogućnosti, kvalitetom telefonskih poziva i vrlo dobrim aktivnim poništavanjem buke, iako nisu bez nekoliko kompromisa.

Dizajn privlači poglede

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Prvo što upada u oči jest njihov pomalo neobičan izgled. Liberty 5 Pro ne prate potpuno minimalistički dizajn kakav danas viđamo kod većine konkurencije. Same slušalice imaju netipični ovalni oblik s perajicom koja pomaže stabilnijem pristajanju u uhu, pa djeluju nešto robusnije od prosjeka, što možda neće biti po volji onima koji traže što tanje i elegantnije slušalice.

Meni su tijekom korištenja bile udobne i sigurno su stajale u ušima, čak i tijekom duljeg nošenja. Uz nekoliko različitih veličina silikonskih nastavaka nije bilo teško pronaći kombinaciju koja dobro pristaje.

Imaju IP55 zaštitu, što znači da su otporne na prašinu i neće im ništa biti od znojenja ili ako vas ulovi kiša, no nisu pogodne za plivanje.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kućište s dodirnim zaslonom

Jedna od najzanimljivijih značajki svakako je kućište koje ima mali zaslon osjetljiv na dodir, dijagonale gotovo 1 inča. Preko njega moguće je provjeriti stanje baterije, mijenjati način rada poništavanja buke ili pristupiti pojedinim funkcijama bez vađenja mobitela. Radi se o detalju koji svakako privlači pažnju i razlikuje Liberty 5 Pro od gotovo svih konkurenata.

Ipak, u praksi mi se nije pokazao posebno korisnim. Kada su slušalice u ušima, kutijica mi je najčešće spremljena u džepu ili torbi, odnosno nije nešto što stalno držim pri ruci. Osim kada sam vani i želim brzo provjeriti neku postavku, većinu promjena ionako radim kroz aplikaciju na telefonu, koja je preglednija i nudi daleko više mogućnosti. Zbog toga ekran na kućištu vidim više kao zanimljiv dodatak nego kao funkciju bez koje se ne može. Uz to, ekran je i povećao dimenzije cijelog kućišta koje nije među najmanjima.

Aplikacija prepuna mogućnosti

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Prava snaga Liberty 5 Pro zapravo se krije u Soundcore aplikaciji. Ona nudi velik broj opcija za prilagodbu zvuka, uključujući ekvilizator, HearID personalizaciju zvučnog potpisa (što je jako korisna opcija), prilagodbu upravljanja gestama, različite razine ambijentalnog načina rada te više profila aktivnog poništavanja buke. Tu su i Dolby Audio te prostorni zvuk s praćenjem pokreta glave na podržanim sadržajima. To je opcija koja je jako efektna, ali ovisi o žanrovima i izrazito individualna. Aplikacija je sve u svemu prilično pregledna i jedna je od bogatijih među konkurencijom.

Tako je tu i Anka, AI asistent Soundcorea koji vam može odgovoriti na pitanja, dati informacije o vremenu i odraditi osnovne komande. Međutim, najpraktičnija funkcija je AI prijevod koji vam s minimalnim kašnjenjem u slušalicama prevodi strani jezik na vaš. Isprobali smo i stvar radi i na hrvatskom jeziku i može vam prilično olakšati snalaženje u stranom gradu.

Aktivno poništavanje buke i pozivi

Aktivno poništavanje buke jedan je od jačih aduta ovih slušalica. Tijekom korištenja učinkovito prigušuje buku prometa, klima uređaja ili gužve u kafiću, pa se glazba može slušati pri nižoj glasnoći. Ne uklanja baš svaki zvuk iz okoline, ali ukupni dojam vrlo je pozitivan i u skladu s najboljim modelima srednje klase.

Posebno se ističe kvaliteta telefonskih razgovora. Sugovornici su me tijekom testiranja jasno čuli čak i u bučnijem okruženju, a upravo je obrada glasa jedno od područja na kojem je Soundcore očito uložio mnogo truda.

Zvuk prilagođen širokoj publici

Zvuk je energičan, s naglašenim basom koji će odgovarati većini korisnika i modernim glazbenim žanrovima, a to je očito i tema kod Ankera, jer su i Space 2 naglavne slušalice, koje smo nedavno isprobali, isto imale naglašen bas. Elektronička glazba, pop ili hip-hop zvuče vrlo uvjerljivo, dok će oni koji preferiraju potpuno neutralnu reprodukciju možda poželjeti posegnuti za ekvilizatorom. Srećom, upravo tu dolazi do izražaja bogata aplikacija koja omogućuje vrlo detaljnu prilagodbu zvučnog potpisa.

Baterija i povezivost

Autonomija je sasvim dobra, iako ne ruši rekorde. S uključenim aktivnim poništavanjem buke može se računati na približno šest i pol sati rada sa samim slušalicama te ukupno oko 28 sati uz pomoć kućišta za punjenje. Isključite li ANC, te brojke rastu na 12 sati ili 50 sa kućištem.

Podržano je brzo punjenje, kao i bežično punjenje kućišta. Liberty 5 Pro podržava Bluetooth 6.1 i LDAC kodek za kvalitetniji prijenos zvuka na kompatibilnim uređajima, a dostupno je i istovremeno povezivanje s više uređaja.