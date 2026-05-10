Testirali smo Samsung Galaxy S26 Ultra: Stroj koji radi i radi

Samsung s Ultra serijom već neko vrijeme ne pokušava napraviti telefon koji će vas šokirati na prvu. Nema tu onog osjećaja da gledate nešto potpuno drugačije od svega prije, a nije taj trend jedini kod njih, samo pogledajte i iPhone posljednjih godina. Umjesto toga, Samsung uzima ono što provjereno dobro radi, to dodatno ispolira uz niz novih značajki i neke bisere. Pa tako imamo brži čipset i brže kamere, ali i brže punjenje te AI novotarije u brutalno moćnom telefonu opremljenom i odličnom olovkom.

Sigurni od špijuniranja

No, svakako najzapaženija novost na S26 Ultri je Privacy Display, nova tehnologija s ugrađenom zaštitom od neželjenih pogleda u sam ekran. Tako sve ono što vi gledate može ostati vidljivo samo vama koji direktno gledate u ekran. To možete ograničiti na cijeli ekran ili pak samo na notifikacije. Svi sa strane vide zatamnjen prikaz i to je prvi mobitel s ovom tehnologijom integriranom u sam ekran, a ne da se radi o folijama koje su sličnu stvar radile.

Na papiru to možda zvuči kao mala stvar, ali u praksi se pokazalo puno korisnijim nego što smo očekivali. U tramvaju, kafiću, avionu ili uredu vrlo brzo postane jasno koliko je praktično imati ekran na koji ne može svatko usput baciti pogled.

Najbolji dio je što funkcija ne djeluje nametljivo i možete je u postavkama brzo i jednostavno isključiti ili prilagoditi njen rad pa tako uključiti za samo određene aplikacije, poput bankarstva. Za one kojima je privatnost iznimno važna, ovo može biti prilično korisno. Stvar u osnovi radi tako da se gasi dio dioda u OLED ekranu i kad je uključen ovaj mod ekran i boje ne djeluju tako živo.

A njegov golemi OLED ekran gotovo je jednak prošlogodišnjem. Tu je panel od 6,9 inča iste rezolucije sa 120Hz osvježenjem i istom vršnom svjetlinom od 2600 nita. Ima mobitela koji nude puno svjetlije ekrane, ali ovaj nudi odličnu sliku i jako dobro radi u praktično svim uvjetima. Oštra slika s fantastičnim bojama i detaljima uparena je s jako dobrim zvučnicima. Prilično su glasni, no bas bi mogao biti jači kako bi glazba djelovala punije. Ispod ekrana se u donjoj polovici nalazi ultrazvučni senzor otiska prsta koji radi jako dobro.

Poznati dizajn i ogromni modul kamera

Na prvi pogled, S26 Ultra izgleda gotovo jednako prošlogodišnjem, no u Samsungu su ga stanjili i stesali za 4 grama, ali ono što mi se jako ne sviđa je koliko strši modul kamera. Izbočenje kamera ovdje toliko da se telefon na stolu konstantno ljulja pri gotovo svakom dodiru ekrana. Naravno, maska taj problem uglavnom riješi, ali bez nje ga je teško ne primijetiti.

One UI djeluje zrelije nego ikad

Samsungov softver je među najboljima koje trenutačno možete dobiti na Androidu. One UI djeluje ozbiljno ispolirano, sve je brzo, fluidno i logično posloženo. Zahvaljujući Snapdragonu 8 Elite Gen 5 i 12 GB RAM-a možete zaboraviti na trzanje ili neke znakove da nešto nije dovršeno.

No, još je veći naglasak na AI-ju i novim mogućnostima umjetne inteligencije. Tu je Gemini, ali i Bixby koji je postao pametniji uz Perplexity, a Bixby ima mogućnost da pristupi dijelovima uređaja do kojih Gemini ne može. Hrvatski jezik kod njega nije podržan, dok će vas Gemini razumjeti donekle.

AI opcija ima gomilu i neke su stvarno korisne u svakodnevici, dok će dio njih većina ljudi isprobati nekoliko puta i vjerojatno zaboraviti da postoje. Šteta je da opcije poput prevoditelja ili transkripcije još nemaju podršku za hrvatski jezik, dok ‘Kreativni studio’ omogućuje da svaku svoju ideju izrazite na hrvatskom i generirate slike, čestitke ili neke druge ideje.

Ono što me pak posebno oduševljava kod Samsunga je Good Lock. Samsungov OneUI je popeglan i sjajno radi, no ovaj alat za personalizaciju brojnim je korisnicima potpuno nepoznat, a omogućuje vam da si prilagodite telefon do najsitnijih detalja kroz različite module. Ovdje tako možete urediti i potpuno izmijeniti zaključani ekran, početne ekrane, teme, način na koji radi kamera, satovi, obavijesti, ali i brojni detalji sustava te automatizirati razne zadatke.



Kamere donose nekoliko trikova

Sustav je vrlo sličan prošlogodišnjem modelu i na prvu izgleda kao da se radi o identičnim kamerama kao lani (dvije od 50, 200 mpx i 10 mpx senzori straga te 12 mpx senzor sprijeda), no kamere su prošle kroz nekoliko poboljšanja. Samsung već neko vrijeme drži vrlo visoku razinu kad je riječ o kamerama pa su se i ovdje odlučili za manje zahvate.

Kod glavne širokokutne kamere najveća je promjena u otvoru blende (f/1,4 u odnosu na lanjski f/1,7), što mu pomaže pri boljem fotografiranju pri slabom svjetlu te žarišnoj duljini od 23, a ne 24 mm. Telefoto kamera ima pak nešto manji senzor i manje piksele, dok je periskopska dobila bolji otvor blende (f/2,9)

Fotografije i dalje imaju prepoznatljiv samsungovski izgled, življe boje, jači kontrast i djeluju spremno za društvene mreže odmah nakon okidanja. Ako vam se sviđa Samsungov stil obrade fotografija, i dalje će vam odgovarati.

Zoom ostaje jedna od prednosti uređaja, posebno kod udaljenih kadrova. Uvećanje do 10x radi odlično, a digitalno uvećanje do 30x je još pristojno, a AI će popeglati uvećane slike do 100x.

Kod videa najviše pažnje privukla je opcija Horizon Lock koja će zadržati horizont ravnim čak i kad naginjete telefon tijekom snimanja. To je rješenje izazvalo i niz viralnih snimki koje jasno pokazuju što radi, no za razliku od suludih okretanja, glavna poanta je da vam omogući stabilno snimanje akcijskih scena poput sporta. Inače, slične ideje viđali smo i ranije na drugim telefonima, ali Samsung je ovu funkciju ovdje stvarno dobro ispolirao i integrirao u kameru.

Radi kao urica

Snapdragon 8 Elite Gen 5 i dotjerano OneUI sučelje rezultiraju fantastičnim performansama. Ovo je ipak najmoćniji čipset. Igre, multimedija, ali i ozbiljan rad..ništa mu nije problem.

Baterija je ostala ista kao i lani, kapaciteta 5000 mAh, ali dodali su 60W punjenje te brže bežično punjenje (25W). Ovo nije na razini nekih najmoćnijih rivala, jer se ne radi o silicij-ugljičnoj bateriji, ali bez obzira na to, vrlo lako možete izvući dan i pol, skoro dva s punjenjem.

