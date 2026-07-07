Testirali smo Soundcore Space 2 slušalice: Pristupačne, udobne i fantastično bogatog zvuka

Soundcore Space 2 recenzija: Puno više od očekivanog u srednjem cjenovnom razredu

Prvih par dana sa Soundcore Space 2 slušalicama bilo je jako ugodno iskustvo u slušanju glazbe i gledanju filmova, no kad sam shvatio kako ih je Anker pozicionirao cjenovno, potpuno su me iznenadile jer ne bih očekivao od slušalica za stotinjak eura da budu ovako dobre.

Ne odskaču agresivnim dizajnom, već igraju na kartu praktičnosti i udobnosti. Veliki jastučići od memorijske pjene i relativno mala masa omogućuju da ih bez problema nosite satima, bilo tijekom rada, gledanja filmova ili slušanja glazbe.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata



Upravo je udobnost ostavila jedan od najboljih dojmova tijekom korištenja. Pritisak na glavu vrlo je dobro raspoređen pa ni nakon duljeg korištenja nema osjećaja zamora. Ipak, postoji jedna mana koja se pojavljuje čim temperature porastu. Zatvorena konstrukcija i umjetna koža vrlo dobro izoliraju vanjski svijet, ali zato prilično zagrijavaju uši. Tijekom toplijih dana ili u prostorijama bez klimatizacije nakon nekog vremena poželjet ćete ih skinuti na nekoliko minuta.

Zvuk pun energije

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Već nakon prvih pjesama postaje jasno kakvu je zvučnu filozofiju Soundcore odabrao. Space 2 nisu namijenjene audiofilima koji traže potpuno neutralnu reprodukciju, nego korisnicima koji žele zabavan i dinamičan zvuk.

Bas je izražen, dubok i pun energije te upravo on ostavlja najjači dojam. Elektronička glazba, rock, hip-hop ili filmski sadržaji zvuče moćno i imaju onu dozu "udarca" koju mnogi korisnici vole. Istovremeno srednji tonovi i dalje su dovoljno jasni za vokale, dok visoki tonovi nisu prenaglašeni pa slušanje ni nakon nekoliko sati ne postaje naporno. Za svoju cjenovnu kategoriju Space 2 nude zvuk koji će zadovoljiti veliku većinu korisnika.

Velika prednost je što niste ograničeni tvorničkim podešenjima. U aplikaciji se nalazi vrlo kvalitetan ekvilizator, brojni gotovi profili te HearID sustav koji prilagođava zvuk individualnom sluhu korisnika. Zahvaljujući tome lako je smanjiti naglašeni bas ili dodatno istaknuti vokale, ovisno o vlastitim preferencijama.

Poništavanje buke odlično vas izolira

Aktivni ANC danas više nije rezerviran samo za premium modele, ali razlike među proizvođačima i dalje postoje. Soundcore Space 2 ovdje se pokazuju iznenađujuće dobrima.

Najbolje rezultate postižu kod konstantne pozadinske buke poput klima uređaja, ventilatora, motora vlaka ili zrakoplova te gradskog prometa. Takve zvukove uspijevaju značajno prigušiti pa je glazbu moguće slušati pri nižoj glasnoći. Glasovi ljudi i nagli zvukovi i dalje će djelomično prolaziti, što je očekivano u ovoj klasi uređaja.

Transparent Mode također funkcionira vrlo prirodno pa nije potrebno skidati slušalice svaki put kada želite čuti osobu koja vam se obraća ili kratko razgovarati u uredu.

Aplikacija među najboljima u klasi

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Jedno od najvećih iznenađenja tijekom korištenja bila je Soundcore aplikacija. Iskreno, očekivao sam osnovne postavke, no dobio sam aplikaciju koja kvalitetom bez problema može stati uz bok rješenjima renomiranih audio proizvođača.

Osim promjene razine ANC-a i transparentnog načina rada, moguće je detaljno prilagoditi zvuk, napraviti vlastiti ekvilizator, koristiti HearID profil, ažurirati firmware, upravljati povezivanjem s više uređaja te prilagoditi pojedine funkcije slušalica. Sve je pregledno organizirano i radi vrlo pouzdano, zbog čega aplikaciju koristite češće nego što biste očekivali.

Unutar aplikacije ima i podrška za ‘3D zvuk’ što vam daje prostorni dojam zvuka, korisno kod filmova ili videa, međutim ja nisam posezao za time i imao sam najčešće glazbu u stereo načinu. A tu je i AI asistent Anka.

Povezivanje i svakodnevno korištenje

Bluetooth vezan (6.1) tijekom testiranja bila je stabilna, bez prekidanja ili problema pri prebacivanju između uređaja. Posebno je korisna podrška za multipoint povezivanje, zahvaljujući kojoj su slušalice istovremeno spojene, primjerice, na računalo i mobitel. Tako bez ručnog prebacivanja možete slušati glazbu na računalu, a zatim odmah odgovoriti na telefonski poziv.

Podrška za LDAC kodek dodatno će razveseliti korisnike Android uređaja jer omogućuje prijenos zvuka veće kvalitete kada je dostupan odgovarajući izvor.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Baterija koja obećava puno

Autonomija je još jedno područje gdje ove slušalice odrađuju odličan posao uz 50 sati s uključenim poništavanjem buke te 70 sati ako isključite poništavanje buke. U svakom slučaju, proći će vam dani između odlaganja slušalica na punjač, a samo pet minuta punjenja osigurat će vam oko 4 sata dodatnog slušanja glazbe.

