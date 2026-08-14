Testirali smo Toyotu Corolla Cross 2.0 Hybrid GR Sport: Prava zvijezda je potrošnja

Toyota Corolla Cross trebala bi biti jedan od najracionalnijih automobila na tržištu. Kompaktni obiteljski SUV, provjerena hibridna tehnologija, reputacija pouzdanosti i dovoljno prostora za svakodnevicu. GR Sport izvedba na prvi pogled zato djeluje pomalo neobično. Koliko sportskog karaktera uopće treba automobilu kojem je važnije koliko troši na putu do posla nego koliko brzo prolazi zavoj? Pokazalo se da odgovor nije "što više", nego upravo dovoljno. Corolla Cross GR Sport neće glumiti veći i povišeni GR Yaris i još uvijek je prije svega vrlo ugodan svakodnevni automobil. No Toyota je promijenila dovoljno toga da oznaka GR Sport nije samo marketinška dekoracija.



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