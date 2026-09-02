Tim Cook bit će zapamćen kao 'najzeleniji' šef Applea, osim ako ga AI ne košta te titule

Odlaskom Tima Cooka s pozicije izvršnog direktora Applea, nakon petnaest godina na čelu tvrtke, zatvara se poglavlje koje je obilježio značajan ekološki napredak. Cook iza sebe ostavlja uglavnom pozitivnu bilancu, a među milijarderima tehnološke industrije pamtit će ga se kao jednog od boljih aktera na polju zaštite okoliša. Ipak, ispunjavanje ambicioznih klimatskih ciljeva koje je postavio postaje sve teže dok se Apple, pod novim vodstvom Johna Ternusa, pokušava uhvatiti u koštac s konkurencijom u utrci umjetne inteligencije (AI).

Ambiciozni ciljevi i rastuća potrošnja energije

Pod Cookovim nadzorom, Apple je postavio vodeće industrijske ciljeve za smanjenje zagađenja koje stvaraju njegovi proizvodi i dobavljači. Tvrtka je uspjela zadržati svoj ugljični otisak stabilnim, dok su emisije drugih tehnoloških divova, poput Googlea i Microsofta, rasle usporedno s energetskim apetitima umjetne inteligencije.

Prema posljednjem izvješću o zaštiti okoliša, tvrtka je u 2025. godini proizvela 15,3 milijuna metričkih tona bruto emisija ugljikova dioksida, što je otprilike jednako godišnjem zagađenju četrdeset plinskih elektrana. Još 2020. godine Apple si je zadao cilj smanjiti emisije ugljika za 75 posto do kraja desetljeća u usporedbi s razinama iz 2015. godine. Do sada je postignuto smanjenje od 60 posto, što je tvrtka ponosno istaknula prilikom objave Cookova prijelaza na poziciju izvršnog predsjednika.

Ipak, eksplozija generativne umjetne inteligencije predstavlja najveći izazov. Potrošnja energije u Appleovim podatkovnim centrima porasla je s 2,3 milijarde kWh u 2023. na više od 2,5 milijardi kWh u 2024. godini. Iako iz tvrtke tvrde da se njihova "Apple Intelligence" u potpunosti napaja obnovljivom energijom, stvarni trošak za klimu ostaje nejasan. Kao odgovor, Apple je ubrzao ulaganja, uključujući 600 milijuna dolara za podršku novim solarnim i vjetroelektranama diljem Europe.

Nasljeđe pohvala i kontroverzi

Apple se istaknuo visokim standardima koje je postavio za svoje dobavljače, što mu je priskrbilo pohvale ekoloških organizacija koje su inače vrlo kritične prema velikim tehnološkim kompanijama. Izvješće organizacije Stand.earth iz 2023. pokazalo je da je Apple jedina od analiziranih tvrtki koja je za svoje dobavljače postavila cilj od sto posto obnovljive električne energije.

"Ako Tim Cook želi da njegova ostavština bude tvrtka koja se držala svojih klimatskih obveza, možda je odabrao pravo vrijeme za odlazak - trenutno, u usporedbi s mračnom pozadinom, slika je relativno ružičasta", navodi Rachel Kitchin, viša voditeljica kampanje u Stand.earthu. "Ovisno o odlukama koje tvrtka donese u budućnosti, to se možda neće zadržati."

S druge strane, Apple se suočio s nizom optužbi da je obmanjivao kupce svojim tvrdnjama o održivosti. Posebno su sporne bile marketinške tvrdnje o "ugljičnoj neutralnosti" za određene modele Apple Watcha. Tvrdilo se da tvrtka nije proizvela više emisija nego što ih je mogla uhvatiti ili nadoknaditi. To je dovelo do kolektivne tužbe, koju je savezni sudac u Kaliforniji na kraju odbacio. Ipak, Apple je odustao od takvog oglašavanja nakon što je Europska unija krenula u zabranu korištenja tog izraza.

"Appleu je potrebna veća transparentnost i trebao bi više izravno ulagati u nove obnovljive kapacitete, posebno u Tajvanu i Južnoj Koreji, gdje je koncentriran velik dio lanca opskrbe čipovima", ističe Avex Li iz Greenpeace East Asia.

Pragmatizam ispred principa?

Cook je tijekom svog mandata bio jasan da prelazak tvrtke na čišću energiju neće doći na štetu rasta.

​- Želim vidjeti da se to isplati, jer želim da drugi to kopiraju. A znam da neće kopirati odluku koja nije dobra ekonomska odluka - rekao je Cook za CBS News 2023. godine, govoreći o ulaganjima u obnovljivu energiju.

Ovaj pragmatizam očitovao se i u političkoj areni. Unatoč vlastitim naporima u smanjenju zagađenja, Apple se, zajedno s Amazonom i desecima drugih velikih tvrtki, protivio naporima za razvoj strožih međunarodnih smjernica za izvještavanje o emisijama stakleničkih plinova. U Sjedinjenim Državama, Cook se pridružio drugim izvršnim direktorima na inauguraciji predsjednika Donalda Trumpa 2025. godine, čime je započeo val politika osmišljenih za potkopavanje klimatskih akcija. Cook je donirao milijun dolara inauguracijskom odboru, a kasnije te godine Trumpu je poklonio zlatno-stakleni kip.

S rastućom potražnjom za naprednijim čipovima i infrastrukturom u oblaku, umjetna inteligencija bit će "odlučujući test Appleovih klimatskih obveza", kaže Li. "Da bi se sačuvala ekološka ostavština Tima Cooka, tvrtka će morati pokazati da se rast umjetne inteligencije može uskladiti s postojećim klimatskim obvezama kroz apsolutna smanjenja emisija, dodatna ulaganja u obnovljivu energiju i dugotrajnije proizvode."