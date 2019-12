Tko bi rekao da je ovaj auto nastao na osnovi male A-klase

Ponudi kompaktnih modela Mercedesa ne nazire se kraj. Nakon A i B, klase, CLA, GLA i još tri druge izvedenice automobila nastalih na istoj osnovi kao i A-klasa stigao je i najveći predstavnik - GLB kojeg smo vozili među prvima na svijetu na velikoj prezentaciji na jugu Španjolske. Riječ ej o prilično impresivnom SUV-u koji nudi obilje prostora sprijeda i straga, raskošan prtljažnik zapremine 570 litara te pomičnu klupu u drugom redu s kojom se volumen prtljažnika bez preklapanja sjedala može povećati do 760 litara. Također za velike obitelji tu je i izvedba s tri reda i sedam sjedala.

GLB zapravo i nije previše dugačak, u dužinu mjeri 463 cm, a uživo izgleda veće i vrlo dojmljivo. Karakterizira ga kutijasti dizajn, za današnje vrijeme prilično netipičan u segmentu SUV vozila i rijetko tko bi zapravo rekao da se ovdje radi o automobilu čija je osnova A-klasa, pogotovo uz neke goleme detalje poput naplataka koji mogu imati čak 21 inč. Ipak u unutrašnjosti srodnost s A-klasom postaje jasnija.

Foto: Mercedes

I GLB ima MBUX tehnologiju s velikim središnjim dodirnim zaslonom, digitalnim instrumentima i impresivnim mogućnostima. GLB tako ima odlične inteligentne glasovne naredbe, MBUX možete pitati hoćete li trebati kišobran sutra, požaliti se da vam je prevruće ili zamoliti da vam ispriča vic... Sustav će reagirati na sve ovo. Tu su također i druge inteligentne funkcije poput navigacije koja na zaslonu prikazuje realnu sliku okoliša s kamere auta prilikom skretanja ili Energizing sustava kontrole komfora koji automatski namješta masažu, hlađenje sjedala glazbeni ambijent i ambijentalno osvjetljenje. Kao da ste ušli u neki visokotehnološki wellness centar.

Foto: Mercedes

U vožnji je GLB besprijekoran. Ovjes je vrlo udoban no kada krenete u jurnjavu shvatite da odlično drži cestu. Automatski mjenjač nježan je i brz, upravljač izravan koliko je to potrebno. Također, iako to nije njegova primarna namjena, GLB je vrlo solidan terenac s raskošnih 20 cm udaljenosti od podloge, vrlo velikim kutovima koje može savladati pri usponu i spuštanju, odličnim pogonom na sve kotače i sofisticiranim dodatnim offroad sustavima. Tako auto ima čak i specijalni program LED svjetala za offroad vožnju kako bi se lakše uočile prepreke.

Foto: Mercedes

Od motora nude se benzinski motori sa 163 (1,3 litara) i 225 (2 litre) KS. Tu su i tri dizelaša. Svi imaju obujam dvije litre, a snaga im iznosi 116, 150 i 190 KS. Vrh ponude je impresivni GLB 35 AMG, s dvolitrenim benzinskim motorom koji ima 306 KS. On do 100 km/h ubrza za samo 5,2 sekunde i postiže 250 km/h. Ručnog mjenjača nema, svi su automatski s dvostrukom spojkom i imaju sedam ili osam brzina, ovisno o modelu. Pogon je kod dizelaša sa 116 i 150 te benzinca sa 163 KS serijski na prednje kotače, a kod ostalih izvedbi serijski na sva četiri kotača.

Foto: Mercedes

Novi GLB se već može naručiti, a u Hrvatsku stiže u prvom dijelu iduće godine. Osnovni benzinski model stoji od 264.750 kuna, dizelaš od 268.975 kuna.