Tko bi rekao: Sve ove uređaje zamijenili su pametni telefoni U samo nekoliko godina broj uređaja koje moramo nositi kad god idemo na put ili odmor sveo se samo na jedan - mobitel. Telefoni su danas za mnoge od nas računalo, glazbeni i video centar, ali i konzola za igre

Najmoderniji pametni telefoni prava su tehnološka čuda i predstavljaju vrhunac razvoja i minijaturizacije do kojeg smo uspjeli doći, zbog čega im je i cijena često tako visoka. Zahvaljujući iznimno moćnom hardveru koji se nalazi u njima te senzorima koje su dobili kroz godine mobiteli su uspjeli zamijeniti cijeli niz gadgeta i elektroničkih uređaja koje smo desetljećima koristili.

Fiksni telefoni

Pametni telefoni sami po sebi jesu telefoni, a kako su stalno uz nas, to znači i da smo na njih stalno dostupni (ili se to očekuje). Kako su i cijene poziva s godinama postale sve niže, to je dovelo do toga da gotovo nikad ne koristimo fiksni telefon i na njega se jedino javljamo kad nas zove baka ili netko od telefonskih anketara. No osim telefona, mobiteli su u prošlost otjerali i telefonske govornice te telefonske sekretarice.

GPS uređaji i papirnate karte

Foto: Pixabay

Priprema za putovanje nekad je obavezno uključivala kartu ili uređaj za navigaciju, kad smo negdje išli autom, no mobiteli su sve te karte i navigacije bacili u kutije u podrumima. Kad imamo Google Maps, Waze i cijeli niz aplikacija za snalaženje u prostoru, stvarno nam ne treba i dodatni uređaj, pogotovo kad Google uživo prati i stanje u prometu te nam sugerira alternativne pravce.

Fotoaparati i kamere

Kamere mobilnih telefona ne mogu se usporediti sa digitalnim fotoaparatima, prvenstveno zbog veličine senzora na koji pada svjetlost i samih leća koje su u njima. Međutim iz generacije u generaciju mobiteli napreduju, pa tako danas imamo telefone sa tri leće koji uz pomoć umjetne inteligencije snimaju impresivne fotografije. U konačnici su takve fotografije zadovoljavajuće za prosječnog korisnika, koji više nema razloga tegliti kompaktni fotoaparat ili neki DSLR, osobito kad ideš na putovanje ili u prirodu. Uz to, svaku tu fotografiju koju smo snimili mobitelom možemo odmah objaviti na društvenim mrežama ili podijeliti s prijateljima.

No, osim samih fotoaparata, mobiteli su zamijenili i videokamere, iz podjednakog razloga. Snimanje videa nikad nije izgledalo jednostavno i praktično, kao što je to sa telefonom, a najnoviji mobiteli bez ikakvih problema mogu snimati 4K video, ali i puno više od samog snimanja videa. Zahvaljujući tim kamerama, video pozivi su sasvim uobičajen način da se danas javimo bližnjima, osobito kad im sa nekog putovanja želimo dočarati kako nam je. No, usprkos tome 50 posto ljudi ne koristi video pozive, pokazuje istraživanje. Stranica Novi oblik života želi vam približiti ta postojeća, ali i brojna nova rješenja i isprobati sve njihove prednosti,.

Albumi za fotografije

Foto: Dreamstime

Kako bi nekome pokazali novu fotografiju našeg djeteta sa školske priredbe ili ribu koju smo upecali na moru, nekad smo te fotografije morali nositi u novčaniku. I nismo imali baš puno mjesta, ali ni slobode izbora. Da bi vidjeli fotografije s ljetovanja, morali smo čekati da ih razvijemo i spremimo u neki od onih malih albuma. Pametni telefoni danas nam praktično daju neograničen izbor. Uz tisuće fotografija svakog trenutka naših života, danas možemo iznimno jednostavno pristupiti cijelom našem životu spremljenom kroz fotografije koje čuvamo na Google Photos ili nekom sličnom cloud servisu.

Diktafon

Foto: Unsplash

Maleni uređaji koje su koristili ljudi u cijelom nizu zanimanja, a vjerojatno najviše novinari, također se sve rjeđe mogu vidjeti u javnosti. Mobitelom lako možemo snimiti bilo koji ton, a mnogi danas imaju i nekoliko mikrofona kako bi audio zapis bio što kvalitetniji u različitim uvjetima. Uz to, te snimke možemo odmah u telefonu uređivati i poslati dalje.

Kalkulatori

Možda ćete ih vidjeti tu i tamo nekoj od trgovina koje se nisu digitalizirale, ali kalkulatori su danas prava rijetkost. Što će nam kad sve i puno više mogu izračunati telefoni.

Budilice

Zvrndanje 'vekerice' zvuk je koji je davno nestao, a zamijenile su ga radio-budilice koje su nas godinama budile uz zvukove jutarnjeg programa. I dok se satovi s radiom još i mogu naći na noćnim ormarićima, puno nas češće bude mobiteli. Osobito one koji se teško odvajaju od svog kreveta pa im lista alarma izgleda kao šoping lista za tjednu nabavu. Nema te budilice koja se može mjeriti sa simfonijom različitih pjesama koje možemo postaviti uz alarme da nas dignu iz kreveta.

Svjetiljka

LED bljeskalica na našim telefonima primarno služi kako bi naše fotografije u mraku izgledale bolje, no sve češće posežemo za telefonom kako bismo nešto bolje vidjeli ili kako bi u mraku osvijetlili put. Tko će tražiti baterijsku svjetiljku po ladicama kad nam je mobitel u ruci.

Glazbeni playeri

Walkman je obilježio cijelu jednu eru jer nam je omogućio da slobodno šećemo i uživamo u svojoj glazbi, a zatim je uslijedilo doba discmana koji su nam donijeli još više glazbe i za njima je krenula MP3 revolucija. Maleni uređaji koje smo nosili u džepovima ili megapopularni iPod omogućili su nam slušanje tisuće pjesama u bilo kojem trenutku. Međutim pametni telefoni su i njih pokopali. Kako su im rasli memorijski kapaciteti i kako je padala cijena microSD kartica, jednostavno nismo imali razloga da nosimo i MP3 player, a zadnji čavao u MP3 lijes zabili su streaming servisi koji nam na jedan potez rukom donose svu glazbu ovog svijeta.

Prijenosne konzole za igranje

Foto: Sony

Neko su vrijeme bile iznimno popularne i to iz očitog razloga. Mogli smo na njima igrati konzolaške igre i uživati u blještavilu grafike. No, danas će se netko rijetko sjetiti Vite, PSP-a ili Nintendova 3DS-a. Na telefonima danas možemo jednako uživati u Fortniteu, PUBG-u kao i na konzolama, a najnovije igre jednostavno oduševljavaju grafikom. Uz to, vrlo lako sliku s tih konzola možemo prebaciti na veliki ekran televizora i potpuno se uživiti u igre.

Knjige

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Nema do osjećaja i mirisa knjige, reći će mnogi, ali u isto vrijeme još više je onih koji knjige sada čitaju na Kindleu i sličnim uređajima za čitanje s E-ink ekranima. No i naši telefoni su postali prave knjižnice i to zahvaljujući velikim ekranima. U isto vrijeme, mnogi će rado iste knjige i preslušati u audio verziji dok se voze na posao.

Novčanik

Njega se nešto sporije rješavamo, ali i on je na izlaznim vratima zahvaljujući Google Pay servisu koji nam je omogućio da praktično ne moramo nositi gotovinu, ali ni plastične kartice. Barem na ona mjesta koja podržavaju beskontaktno plaćanje. Razne kartice za popuste također možemo spremati u telefon, a kao što smo gore naveli, fotografije također više ne moramo nositi u novčaniku.

Daljinski upravljač

Pametnim televizorima koji su danas postali sasvim uobičajeni dio našeg doma puno je zabavnije upravljati preko aplikacije na telefonima. Nude nam više mogućnosti od prebacivanja kanala i izvora na klasičnom daljinskom, a imamo opciju i da kontroliramo druge aplikacije na televizoru poput Netflixa ili YouTubea. U isto vrijeme telefon postaje i centralna jedinica za upravljanje domom, počevši od rasvjete, kućanskih uređaja, pa do grijanja...

Skeneri

Velike plošneskenere i dalje će koristiti profesionalci, međutim za običnog korisnika velik broj aplikacija to će odraditi sasvim dobro i brzo. Skeniranje dokumenata ne predstavlja im problem, a Googleova aplikacija za skeniranje će snimiti nekoliko fotografija i spojiti ih te automatski doraditi kako bi dobili jednaku verziju originalu.

No, ovdje slobodno možemo dodati i cijeli niz uređaja koji su na neki način povezani s ovima koje smo već naveli, poput rječnika, notesa, stripova, posjetnica....