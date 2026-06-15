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Testirali mreže u 32 grada

Tko ima najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj? HAKOM objavio nove rezultate mjerenja

Piše HINA,
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Tko ima najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj? HAKOM objavio nove rezultate mjerenja
Foto: Pixabay

HAKOM ocjenjuje kako rezultati mjerenja pokazuju da su hrvatski operatori ukupnim rezultatima usporedivi s operatorima u drugim europskim zemljama

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Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je rezultate mjerenja kvalitete usluga u pokretnim javnim elektroničkim komunikacijskim mrežama na području Hrvatske za 2026. godinu, prema kojima je ukupno najbolji Hrvatski Telekom, a slijede A1 Hrvatska i Telemach. Hrvatski Telekom osvojio je 932 boda, A1 Hrvatska 901, a Telemach 883 boda.

Operatori su rangirani i po gradovima. Najveći broj bodova u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Zadru dobio je Hrvatski Telekom, dok je A1 najbolje plasiran u Rijeci. Telemach je drugoplasiran u Zagrebu, Splitu i Osijeku, dok je u Rijeci i u Zadru na trećem mjestu. A1 je najbolje rangiran u Rijeci, a drugoplasiran u Zadru i trećeplasiran u Zagrebu, Splitu i Osijeku.

HAKOM ocjenjuje kako rezultati mjerenja pokazuju da su hrvatski operatori ukupnim rezultatima usporedivi s operatorima u drugim europskim zemljama. Ističe da su u usporedbi s mjerenjima iz 2023. godine sva tri operatora napredovala su u većini ključnih pokazatelja uspješnosti, osobito u segmentu podatkovnih usluga.

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Agencija ukazuje i na prostor za unaprjeđenje te navodi kako je uspješnost uspostave klasičnih govornih poziva na cestama niža kod svih operatora nego 2023. godine, dok je u gradovima i dalje vrlo visoka te prelazi 99,3 posto.

"Sveukupno gledano, rezultati potvrđuju učinke kontinuiranih ulaganja operatora u razvoj i optimizaciju mreža. Iako je ukupan broj osvojenih bodova niži nego 2023. godine, to je prvenstveno posljedica izmjena metodologije vrednovanja i ranking koncepta, a ne pogoršanja kvalitete mreža. Daljnje širenje 5G pokrivanja te uvođenje 5G SA i VoNR usluga predstavljaju sljedeće korake u daljnjem unaprjeđenju kvalitete mobilnih usluga u Hrvatskoj", kaže HAKOM.

Mjerenja je za HAKOM, tijekom travnja i svibnja 2026., nakon provedenog javnog natječaja provela specijalizirana tvrtka NET CHECK. Ispitivanje je obuhvatilo 32 grada te 2.500 kilometara cesta i autocesta na području Hrvatske, odnosno područje na kojem živi više od 50 posto ukupnog stanovništva.

Procjena kvalitete provedena je primjenom NET CHECK metodologije koja se temelji na međunarodnim standardima i omogućuje objektivnu usporedbu operatora kroz niz ključnih pokazatelja uspješnosti za govorne i podatkovne usluge.

Tijekom ispitivanja podatkovnih usluga u prosjeku je obavljeno 29 tisuća testova po operatoru . Radi ispitivanja govornih usluga obavljeno je oko 2.700 testnih poziva te je prikupljeno približno 37 tisuća govornih uzoraka po operatoru.

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