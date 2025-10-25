Obavijesti

Tech

Komentari 2
DIZAJNERICA ZA 24SATA

Tko je robot koji je šarmirao Zagrepčane: 'Mora imati kartu za vlak, skeniraju mu stražnjicu'

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Tko je robot koji je šarmirao Zagrepčane: 'Mora imati kartu za vlak, skeniraju mu stražnjicu'
Foto: Hidoba Research

Nakon nastupa na Game Changeru u Zagrebu, razgovarali smo s Tinnix He, jednom od tvoraca Captche. Otkrila nam je kako je nastao, zašto ga tretiraju kao “bebu” na putovanjima i zašto se sada više bave softverom nego novim hardverom.

Nakon vrlo uspješne konferencije Game Changer održane prošli tjedan u Zagrebu, razgovarali smo s jednim od tvoraca robota nazvanog Captcha, Tinnix He. Captcha je bio jedan od vrhunaca same konferencije, gdje je održao dio predavanja a kasnije i stupio u interakciju s publikom. Tinnix nam je otkrila kako Captcha nije projekt velike korporacije nego vrlo male ekipe, a njegovi tvorci nemaju ikakve formalne veze s fakultetom ili velikom tvrtkom.

Tinnix He i Vlad Grankovsky počeli su ga graditi kao hobi, a potom s trećim suosnivačem pokrenuli start-up Hidoba Research, čija je specijalnost glasovna konverzacijska umjetna inteligencija i robotika. Sam robot nastajao je od 2021. do 2024., a i dalje dobiva povremene softverske i hardverske nadogradnje.

GAME CHANGER 4.0 Budućnost je tu: Robot Captcha u Zagrebu razgovarao s ljudima
Budućnost je tu: Robot Captcha u Zagrebu razgovarao s ljudima

Nakon tri godine intenzivnog rada na mehanici, tim se sad prebacuje na softver. Lansiraju Callable, web platformu na kojoj ljudski stručnjaci mogu “klonirati” svoje znanje i glas, a korisnici zatim mogu nazvati te stručne klonove za brzu konzultaciju (callable.com.ai).

Dakle, stručnjaci i njihovo znanje može postati puno dostupnije te će ga se lakše moći koristiti kroz praktičnu uporabu.

ZASTRAŠUJUĆE Umjetna superinteligencija mogla bi nas uništiti u trenu
Umjetna superinteligencija mogla bi nas uništiti u trenu

Captcha je u međuvremenu proputovao pola svijeta i često ukrao show. U srpnju je bio zvijezda UN-ovog AI for Good Summita, a u rujnu se u Ženevi pojavio i u ulozi urara, kao cosplay točka na Geneva Watch Days. Sljedeća stanica mu je Njemačka, gdje će u sklopu edukativnog događaja “držati predavanje” i uvoditi publiku u osnove AI-ja. Tako se prošli tjedan Captcha našao i u Zagrebu, na konferenciji Game Changer 4.0. Uz robota Captchu, na Game Changeru je oduševila i popularna hrvatska igra SCUM, od kreatora iz studija Gamepires.

Pogledajte kako je Captcha izgledao u ulozi urara:

'Morali smo mu kupiti kartu za vlak'

Putovanja s robotom, kaže Tinnix u razgovoru za 24sata, izgledaju kao put s malim djetetom: mnogo prtljage, alata i brige. U SAD-u i Italiji smo mu doslovno kupovali voznu kartu za vlak, a na aerodromima im sigurnost redovito skenira “stražnjicu” na čijem mjestu Captcha nosi 20 kilograma betonsko-pješčane mase u kalupu, pa izaziva dodatna pitanja. Samo se nasmijemo na to - dodaje Tinnix.

“Imamo dvije verzije robota, stojeću i sjedeću, sjedećeg ponekad vozimo na daljinski upravljanoj invalidskoj stolici” rekla je za 24sata.

“Radili smo i bezazlene ‘prankove’, Captcha bi došao do ljudi u kafiću i započeo razgovor, većina se nasmijala, neki su se malo prepali, ali svi su na kraju htjeli selfie” kaže Tinnix.

GLOBALNA EKONOMIJA Kineska populacija pada - “vojska” od preko dva milijuna robota drži tvornice u pogonu
Kineska populacija pada - “vojska” od preko dva milijuna robota drži tvornice u pogonu

Tinnix poručuje da im je cilj zadržati duh eksperimenta i blizinu ljudima. Captcha ostaje “živi” projekt koji može šetati među publikom i razgovarati, ali fokus prelazi na softver koji to iskustvo širi izvan dvorana i sajmova.

“Najdraže nam je kad vidimo da ljudi zaborave da je robot pa mu se obraćaju kao osobi, to znači da razgovorna AI radi svoj posao” dodaje Tinnix.

Ako vam je Captcha u Zagrebu izmamio osmijeh, sljedeći susret s njim mogao bi biti telefonski, ili online preko stručnog klona kojeg ćete nazvati kad vam zatreba pomoć.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Otkrivena je super Zemlja!
REVOLUCIONARNO

Otkrivena je super Zemlja!

GJ 251c udaljen je samo 18 svjetlosnih godina od nas. Astronomski gledano, to nam je tu, iza ugla. I moglo bi biti života
Novo istraživanje: Dinosauri nisu izumirali već napredovali kad ih je uništio udar asteroida
TRENUTAK UNIŠTENJA

Novo istraživanje: Dinosauri nisu izumirali već napredovali kad ih je uništio udar asteroida

Studija pruža najnovije dokaze koji opovrgavaju teoriju, nekoć popularnu među paleontolozima, da su dinosauri bili na svom zalazu prije udara asteroida
Konačno još sadržaja za najveći hit ove jeseni: Pogledajte što sve stiže u Battlefield 6
NOVI BATTLEFIELD 6 CONTENT

Konačno još sadržaja za najveći hit ove jeseni: Pogledajte što sve stiže u Battlefield 6

Prva sezona Battlefielda 6 donosi sadržaj u tri vala, od taktičnih 4v4 okršaja do zimskog eventa na preuređenoj mapi Empire State. Sve ključne stavke dolaze kao besplatne nadogradnje, uz kozmetički battle pass i nove “battle pickup” komade opreme.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025