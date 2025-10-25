Tko je robot koji je šarmirao Zagrepčane: 'Mora imati kartu za vlak, skeniraju mu stražnjicu'

Nakon vrlo uspješne konferencije Game Changer održane prošli tjedan u Zagrebu, razgovarali smo s jednim od tvoraca robota nazvanog Captcha, Tinnix He. Captcha je bio jedan od vrhunaca same konferencije, gdje je održao dio predavanja a kasnije i stupio u interakciju s publikom. Tinnix nam je otkrila kako Captcha nije projekt velike korporacije nego vrlo male ekipe, a njegovi tvorci nemaju ikakve formalne veze s fakultetom ili velikom tvrtkom.

Tinnix He i Vlad Grankovsky počeli su ga graditi kao hobi, a potom s trećim suosnivačem pokrenuli start-up Hidoba Research, čija je specijalnost glasovna konverzacijska umjetna inteligencija i robotika. Sam robot nastajao je od 2021. do 2024., a i dalje dobiva povremene softverske i hardverske nadogradnje.

Nakon tri godine intenzivnog rada na mehanici, tim se sad prebacuje na softver. Lansiraju Callable, web platformu na kojoj ljudski stručnjaci mogu “klonirati” svoje znanje i glas, a korisnici zatim mogu nazvati te stručne klonove za brzu konzultaciju (callable.com.ai).

Dakle, stručnjaci i njihovo znanje može postati puno dostupnije te će ga se lakše moći koristiti kroz praktičnu uporabu.

Captcha je u međuvremenu proputovao pola svijeta i često ukrao show. U srpnju je bio zvijezda UN-ovog AI for Good Summita, a u rujnu se u Ženevi pojavio i u ulozi urara, kao cosplay točka na Geneva Watch Days. Sljedeća stanica mu je Njemačka, gdje će u sklopu edukativnog događaja “držati predavanje” i uvoditi publiku u osnove AI-ja. Tako se prošli tjedan Captcha našao i u Zagrebu, na konferenciji Game Changer 4.0. Uz robota Captchu, na Game Changeru je oduševila i popularna hrvatska igra SCUM, od kreatora iz studija Gamepires.

Pogledajte kako je Captcha izgledao u ulozi urara:

'Morali smo mu kupiti kartu za vlak'

Putovanja s robotom, kaže Tinnix u razgovoru za 24sata, izgledaju kao put s malim djetetom: mnogo prtljage, alata i brige. U SAD-u i Italiji smo mu doslovno kupovali voznu kartu za vlak, a na aerodromima im sigurnost redovito skenira “stražnjicu” na čijem mjestu Captcha nosi 20 kilograma betonsko-pješčane mase u kalupu, pa izaziva dodatna pitanja. Samo se nasmijemo na to - dodaje Tinnix.

“Imamo dvije verzije robota, stojeću i sjedeću, sjedećeg ponekad vozimo na daljinski upravljanoj invalidskoj stolici” rekla je za 24sata.

“Radili smo i bezazlene ‘prankove’, Captcha bi došao do ljudi u kafiću i započeo razgovor, većina se nasmijala, neki su se malo prepali, ali svi su na kraju htjeli selfie” kaže Tinnix.

Tinnix poručuje da im je cilj zadržati duh eksperimenta i blizinu ljudima. Captcha ostaje “živi” projekt koji može šetati među publikom i razgovarati, ali fokus prelazi na softver koji to iskustvo širi izvan dvorana i sajmova.

“Najdraže nam je kad vidimo da ljudi zaborave da je robot pa mu se obraćaju kao osobi, to znači da razgovorna AI radi svoj posao” dodaje Tinnix.

Ako vam je Captcha u Zagrebu izmamio osmijeh, sljedeći susret s njim mogao bi biti telefonski, ili online preko stručnog klona kojeg ćete nazvati kad vam zatreba pomoć.