Tradicionalno rudarenje možda se nikada neće vratiti malim ulagačima - ali virtualno rudarenje ostaje, a PepeNode pokazuje zašto

No novi trend mogao bi napokon vratiti ravnotežu u korist običnih korisnika - počevši s projektom PepeNode (PEPENODE), prvim “mine-to-earn” projektom na svijetu.

PepeNode transformira pojam rudarenja u virtualnu igru, čineći ga dostupnim svima bez ogromnih troškova koje zahtijevaju industrijski uređaji ili sustavi s velikom potrošnjom energije.

Ono što ga izdvaja od ostalih jest to da igrači mogu osvajati prave kriptovalute, ne samo PEPENODE tokene, već i poznate meme kriptovalute poput Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) i drugih.

Projekt je trenutno u fazi pretprodaje, te je već prikupio gotovo 2 milijuna dolara. Trenutna cijena tokena iznosi 0,0011227 USD i ostaje na toj razini sljedeća dva dana prije nego što u sljedećem krugu poraste.

Ne možete nadmašiti velike rudare

Bitcoinov (BTC) hashrate dosegnuo je prošlog mjeseca povijesni maksimum od 1,3690 ZH/s, što pokazuje da je rudarenje postalo industrijski proces velikih razmjera.

Natjecanje na toj razini zahtijeva vrhunsku opremu i goleme energetske resurse, što iziskuje velika kapitalna ulaganja - daleko izvan dosega malih rudara.

Primjerice, jedan napredni ASIC uređaj poput Antminer S21 ili WhatsMiner M60 može koštati između 4.000 i 7.000 dolara, pri čemu svaki troši više od 3.500 W električne energije.

Nije slučajno da se, prema izvješću ChainUpa, broj tvrtki za rudarenje kriptovaluta kotiranih na NASDAQ-u popeo na 16 do lipnja.

Sektor je postao potpuno institucionaliziran.

Rudarenje, nesumnjivo, ostaje temelj kriptoekonomije, no profitabilnost uvelike ovisi o cijeni Bitcoina.

S obzirom na to da se BTC trenutačno trguje oko 109.000 dolara, rudari koji plaćaju visoku cijenu električne energije riskiraju potpuni gubitak isplativosti.

Samo nekoliko zemalja - posebice one s subvencioniranom energijom, poput Irana - i dalje ostvaruju značajne profitne marže.

Sve to naglašava jasnu podjelu: rudarenje danas predstavlja utrku kapitala, iz koje su mali igrači praktično isključeni.

Čak ni oni s jeftinijom strujom ne mogu konkurirati bez velikog kapitala - a iskreno, to više nije ni zabavno.

Upravo tu nastupa PepeNode, koji vraća rudarenje malim ulagačima kroz gamifikaciju.

Transformacijom procesa u virtualno, strateški vođeno iskustvo, projekt omogućuje svakodnevnim korisnicima da sudjeluju i zarađuju kriptovalute bez troškova i kompleksnosti tradicionalnog rudarenja.

Mehanika PepeNode igre

Kao i u zlatno doba GameFi boom-a 2020.-2021., PepeNode ponovno donosi zabavu i duh igre, istovremeno oživljavajući maloprodajni segment rudarenja koji je nekada činio kripto svijet dostupnim svima.

U virtualnom rudarskom svijetu PepeNodea, igrač preuzima ulogu rudara.

Svaka odluka - od načina na koji konfigurirate svoju opremu do toga kako širite operaciju - utječe na učinkovitost generiranja PEPENODE tokena.

Na početku dobivate praznu poslužiteljsku sobu.

Tokeni kupljeni tijekom pretprodaje mogu se kasnije koristiti za dodavanje čvorova (nodes), proširenje postrojenja ili nadogradnju opreme nakon što igra postane aktivna.

Ove nadogradnje pretvaraju osnovnu postavku u snažan generator tokena - što su vaše kombinacije čvorova pametnije, to vaš sustav brže rudari.

Za razliku od većine P2E igara - od kojih je 93% sada neaktivno, prema ChainPlay State of GameFi Reportu - PepeNode uvodi deflacijski mehanizam koji nagrađuje dugoročno sudjelovanje.

Svaki token potrošen na nadogradnje ili kupnju čvorova 70% se trajno spaljuje, čime se smanjuje ukupna ponuda i povećava vrijednost preostalih tokena.

Igrači su također stalno motivirani nadograđivati svoje virtualne rudarske postavke, jer to otključava nagrade u vodećim meme kriptovalutama poput PEPE, FARTCOIN i potencijalno drugih uspješnih tokena u ekosustavu.

Ova kombinacija strategije, oskudnosti i stvarnih kripto nagrada čini PepeNode jedinstvenim rudarskim ekosustavom za meme kriptovalute, koji spaja igre, rudarenje i tokenomiku u jednu moćnu cjelinu.

Uloži rano, rudari kasnije - pridruži se PepeNode pretprodaji odmah

PepeNode se približava prekretnici od 2 milijuna dolara i mogao bi je dosegnuti u roku od nekoliko sati, kako interes ulagača i dalje raste.

Za rane sudionike, pretprodaja nudi rijetku priliku da ostvare prinos čak i prije nego što igra počne.

Za razliku od većine pretprodaja koje ulagače ostavljaju da mjesecima čekaju aktivnost, PepeNode omogućuje novokupljenim tokenima da odmah ostvaruju dinamičan godišnji prinos (APY) od 646% putem vlastitog staking protokola.

Ovaj pristup održava momentum projekta i nagrađuje rane korisnike mnogo prije lansiranja igre, nudeći veliku prednost u odnosu na tradicionalne GameFi projekte koji često gube zamah tijekom faze čekanja.

Za sudjelovanje posjetite PepeNode web stranicu i kupite tokene pomoću ETH, BNB, USDT (ERC-20 ili BEP-20) ili čak kreditne i debitne kartice.

Projekt preporučuje korištenje Best Walleta, koji se smatra jednom od najboljih kripto i Bitcoin novčanika.

PepeNode je već prikazan u Best Walletovom alatu “Upcoming Tokens”, koji korisnicima omogućuje kupnju, praćenje i preuzimanje tokena izravno u aplikaciji nakon što projekt postane aktivan.

Dodatni sloj sigurnosti osigurava činjenica da je PepeNodeov pametni ugovor potpuno revidiran od strane Coinsulta, što jamči integritet koda i transparentnost za rane ulagače.

Ostanite povezani s zajednicom na X-u i Telegramu za najnovije vijesti i ažuriranja.

Posjetite PepeNode