'Trebamo preispitati način na koji pristupamo inovacijama'

Ali Ali govorio je o deset, kako kaže, 'bolnih godina' koje je proveo u agenciji, a Mark Adams o problemu inovacija u industriji. Mark Adams, zahvaljujući svojim postignućima, smješten je na uglednu listu 'Top People in Britain' najutjecajnijeg londonskog časopisa Sunday Times.

U svojim zabavnim i provokativnim govorima Adams tvrdi da uspješno digitalno razmišljanje zahtijeva prije svega emocionalnu inteligenciju.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Živimo u doba ekspanzija inovacija i fascinirani smo pojavom svake od njih. Vrijeme je za veliku inventuru. Ovakva predavanja mijenjaju naš pogled i to je ono što me najviše veseli - osvrnuo se Nikola Žinić, član organizacijskog odbora festivala, na predavanje 'Enter the Cult of Extreme Innovation' u kojem je Adams govorio o ratu koji otvoreno vodi s ljudima koji vole slušati, razgovarati i čitati o inovacijama, ali zapravo nikad ne djeluju kako bi promijenili svoje ponašanje.

- Moramo drastično preispitati način na koji pristupamo razgovoru o inovacijama ako želimo izbjeći tragediju u narednim desetljećima - zaključio je Mark Adams.

Predavanje 'Ten Stupid Things I Learned in Advertising' Ali Alia bilo je neizmjerno korisno svima koji su radili, rade ili planiraju raditi u agenciji. Opisao je ključna znanja koja je stekao tijekom tih godina te kako je otkrio da oglašavanje zapravo uopće ne mora biti komplicirano

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- U ovoj industriji ne treba se vjerovati klijentima ni istraživanjima jer nije riječ o znanstvenoj fantastici, treba se samo zabavljati i činiti sjajne stvari - istaknuo je Ali Ali.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Alija sam imao prilike slušati i u Cannesu. Volim njegovu energiju i beskompromisni pristup. Zabavno je slušati koje sve gluposti radimo, a nakon predavanja se propitkujemo zašto se više ne zabavljamo na poslu - komentirao je Nikola Žinić.