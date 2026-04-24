Trebate li zaista imati VPN na svom mobitelu ili tabletu?

Vjerojatno ste čuli za VPN (kratica za virtualnu privatnu mrežu), a možda ga već imate na svom prijenosnom računalu. Ipak, vaš pametni telefon, uređaj koji nosite posvuda, spajate na bezbrojne mreže i koristite za sve, od bankarstva do gledanja serija, možda još uvijek nije zaštićen. U svijetu u kojem su sigurnosne prijetnje sve sofisticiranije, a briga za privatnost raste, postavlja se pitanje ima li smisla instalirati mobilnu VPN aplikaciju.

Kratak odgovor je - često da. Moderni VPN-ovi više nisu samo alati za privatnost; postali su korisni svakodnevni alati, a analiza TechRadara navodi sedam razloga zašto bi se investicija u VPN za vaš Android ili iPhone mogla isplatiti. Globalno tržište VPN-a u stalnom je porastu, a predviđa se da će do 2027. godine dosegnuti vrijednost od 75,59 milijardi dolara, što pokazuje koliko je ova tehnologija postala važna.

Razlozi zbog kojih je VPN na mobitelu dobra ideja

Budite sigurniji na javnom Wi-Fiju bez puno razmišljanja

Javni Wi-Fi dostupan je posvuda - od kafića i vlakova do hotela i zračnih luka. Iako je to praktično, takve mreže često nisu sigurne kao vaša kućna mreža. Stručnjaci upozoravaju da su javne Wi-Fi mreže često nezaštićene, što hakerima omogućuje presretanje podataka poput lozinki i brojeva platnih kartica. Napadači mogu stvoriti i lažne Wi-Fi mreže, poznate kao "Evil Twin" napadi, kako bi nadzirali i presretali vaš internetski promet. VPN pomaže enkripcijom vaše veze, što znači da su vaši podaci mnogo teže dostupni trećim stranama dok ste vani. Na telefonu, gdje se neprestano prebacujete između mobilnih podataka i raznih Wi-Fi veza, takva uvijek uključena zaštita postaje izuzetno korisna i umirujuća.

Zadržite privatnost mobilnog pregledavanja

Pametni telefoni izrazito su osobni uređaji koji prate gdje se krećete, što pretražujete i kako koristite aplikacije, ponekad i u pozadini bez vašeg znanja. VPN može smanjiti mogućnost povezivanja vaše online aktivnosti s vašim uređajem ili lokacijom. To je posebno važno na mobilnim uređajima, gdje su aplikacije često upornije u praćenju nego na stolnim računalima. VPN tako pomaže da vaši pokreti, kako online tako i fizički, ostanu privatniji, što je u skladu s podacima da 40 posto korisnika navodi opću privatnost kao glavni razlog korištenja VPN-a.

Gledajte omiljene serije i sport dok putujete

Gledanje serija u inozemstvu jedan je od glavnih razloga za preuzimanje VPN aplikacije na mobitel. Knjižnice streaming servisa poput Netflixa mijenjaju se ovisno o vašoj lokaciji. VPN vam omogućuje da se virtualno povežete s mrežom u svojoj matičnoj zemlji kako biste mogli nastaviti gledati usluge koje već plaćate. Isto vrijedi i za sportske prijenose uživo. Ako ne želite propustiti važnu utakmicu koja se ne prenosi tamo gdje se nalazite, jednostavno postavite VPN aplikaciju na poslužitelj u svojoj domovini i pratite prijenos kao da ste kod kuće. Budući da su telefoni i tableti najčešći uređaji za putovanja, VPN na njima može biti važniji nego igdje drugdje.

Blokirajte oglase, tragače i zlonamjerne domene

Mnoge VPN aplikacije danas uključuju ugrađene alate za blokiranje koji nadilaze jednostavnu zaštitu veze. Oni mogu smanjiti nametljive oglase, ograničiti praćenje i spriječiti pristup poznatim zlonamjernim domenama. To je ključno jer sve to rade bez potrebe za instaliranjem zasebnih aplikacija. Na mobilnom uređaju, gdje je prostor na zaslonu ograničen, a skočne poruke djeluju još nametljivije, čišće iskustvo pregledavanja može napraviti veliku razliku. Ipak, valja biti oprezan jer je i sam Google izdao upozorenje o "zlonamjernim" aplikacijama koje se predstavljaju kao legitimne VPN usluge, a zapravo služe za krađu podataka.

Iskoristite dodatne značajke razvijene za mobitele

Neki pružatelji VPN usluga sada nude više značajki usmjerenih na mobilne korisnike. Dobar primjer je integrirana podrška za eSIM koju nude neki servisi, a koja omogućuje pristup globalnim mobilnim podacima u inozemstvu bez potrebe za mijenjanjem fizičkih SIM kartica. Za one koji često putuju, ovo može pojednostaviti stvari jer jedna aplikacija rješava i sigurnost veze i pristup podacima. To pokazuje kako se VPN-ovi razvijaju od alata s jednom namjenom u šire sustave podrške za mobilne uređaje.

Pokrijte sve svoje uređaje jednom pretplatom

Većina VPN pretplata danas pokriva više uređaja, a planovi nekih pružatelja usluga mogu se koristiti na neograničenom broju veza. Dakle, ako već imate VPN za svoje prijenosno ili stolno računalo, dodavanje telefona obično ne košta ništa dodatno. Istraživanja pokazuju da dok oko 75 posto korisnika pristupa VPN-u na stolnim računalima, otprilike dvije trećine koristi ga i na pametnim telefonima. S obzirom na to koliko se osjetljivih aktivnosti odvija na mobitelu, ima jednako, ako ne i više smisla, zaštititi i taj uređaj.

Osigurajte svoje aplikacije, a ne samo preglednik

VPN aplikacija obično štiti sav internetski promet s vašeg telefona, uključujući onaj iz aplikacija. To znači da vaše društvene mreže, bankarske aplikacije, servisi za razmjenu poruka i drugo mogu imati koristi od iste šifrirane veze. Dok je iskustvo na stolnom računalu možda više usmjereno na zaštitu preglednika, mobilni uređaj zapravo ima još više potencijalnih točaka "curenja" podataka, što VPN zaštitu čini ključnom.

*uz korištenje AI-ja