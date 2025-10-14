Obavijesti

GTA LEGENDA

'Trevora' nije briga za GTA 6

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
'Trevora' nije briga za GTA 6
Foto: Rockstar Games

Kratki isječci s nedavnih evenata i intervjua prikazuju Stevena Ogga, lice i glas Trevora iz GTA 5, kako mirno govori da nije gamer i da ne osjeća uzbuđenje za GTA 6

Steven Ogg je kanadski glumac među gamerima poznat po ulozi Trevora Philipsa u GTA 5, odrađenoj kroz glas i motion capture. U kratkim, viralnim razgovorima posljednjih tjedana ponovio je kako nije gamer i da za GTA 6 "ne osjeća ništa", uz napomenu da nije igrao ni GTA 5. Isječak je nastao tijekom kratkih fan intervjua, gdje Ogg jednostavno objašnjava da mu je rad na GTA bio posao, a ne hobi. Sasvim logično, mnogi glumci koji posuđuju glas ili tijelo likovima u igrama ne prate nužno gaming scenu, baš kao što filmski glumci ne moraju gledati sve vlastite filmove.

Pogledajte reakciju 'Trevora' na pitanje o GTA 6:

GTA ONLINE Fanovi GTA ovo su godinama čekali. Napokon ćemo u igri moći kupiti vile u Los Santosu
Fanovi GTA ovo su godinama čekali. Napokon ćemo u igri moći kupiti vile u Los Santosu

Reakcije su miješane, ali većina se slaže da je iskren odgovor bolji od PR fraza i da interes izvođača za igru nije mjerilo kvalitete same igre. Ogg je utjelovio jednog od najpoznatijih likova u serijalu, ali time ne preuzima obavezu biti ambasadorom idućeg nastavka.

Lik i autor su dvije različite stvari - Trevor pripada Rockstarovoj fikciji, a Ogg ima vlastite interese izvan gaminga. Uz to, pravi fanovi će vidjeti nešto poetski u ovome, jer je u neku ruku ovo odgovor u stilu Trevora, koji nas je često znao iznenaditi svojom elokventnošću, koja baš nije bila spojiva s onime što je radio u GTA 5.

