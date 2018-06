Tri kamere su pravi hit: Huawei prodao 6 milijuna P20 telefona

Samo dva dana nakon što su rekli da ove godine žele prodati 200 milijuna telefona, kineski div Huawei objavio je u četvrtak da su prodali više od šest milijuna telefona iz P20 serije u samo tri mjeseca, javlja Phone Arena.

Usporedbe radi, prošlogodišnji trojac iz P10 serije u istom je razdoblju stigao do 3,3 milijuna uređaja. Huawei nije išao u detalje, pa nije poznato koji je od tri telefona (P20 Lite, P20 i P20 Pro) najprodavaniji, no u Europi im je prodaja skočila za 316 posto. Velike zasluge za to sigurno ima P20 Pro kao prvi telefon s trostrukom kamerom, koji ima i trenutno najbolje ocijenjeni sustav kamera na tržištu.

Rast prodaje i poslovnih rezultata podigli su i vrijednost samog brenda, pa je Huawei na Forbesovoj ljestvici najvredniji brendova skočio za 9 mjesta te se sada nalaze na 79. mjestu.