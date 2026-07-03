Tvornica koja je radila fizičke igre za PS5 već ide u novi biznis

Sonyjev najavljeni odmak od fizičkih PlayStation igara dobio je i službenu potvrdu. Tvornica odgovorna za proizvodnju Blu-ray diskova za PS5 naslove već se prenamjenjuje, čime su srušene nade obožavatelja da će se Sony predomisliti i povući svoju odluku. Ovaj potez označava kraj jedne ere i čvrsto usmjerava budućnost PlayStationa prema potpuno digitalnoj distribuciji.

Kraj jedne ere: Tvornica u Austriji se prenamjenjuje

Nedugo nakon što se pojavila vijest da Sony prestaje s proizvodnjom fizičkih igara od siječnja 2028. godine, mnogi su se igrači nadali da će negativne reakcije natjerati tvrtku na promjenu plana. Međutim, nova izvješća potvrđuju kako je tranzicija već u punom jeku i nepovratna. Prema informacijama austrijskog ORF.at, tvornica Sony DADC (Digital Audio Disc Corporation) u Thalgauu, koja je desetljećima bila srce proizvodnje diskova za PlayStation i proizvela milijarde medija, prolazi kroz potpunu transformaciju. S trenutnim kapacitetom od 600.000 diskova dnevno, njena uloga u gejming industriji bila je golema.

Sony u prenamjenu ulaže oko 30 milijuna eura kako bi postrojenje, umjesto diskova, započelo s masovnom proizvodnjom mikrooptike. Očekuje se da će nove proizvodne linije s radom krenuti već 2027. godine, a bit će usmjerene na izradu mikroleća za automobilsku industriju, AR i VR uređaje te naprednu medicinsku opremu. Time se Sonyjev posljednji preostali pogon za proizvodnju diskova, nakon zatvaranja postrojenja u SAD-u, definitivno oprašta od svoje primarne svrhe i okreće se novim tehnološkim tržištima.

Drastičan pad narudžbi i sudbina zaposlenika

Uprava tvrtke DADC, odgovorne za proizvodnju diskova, objavila je kako su posljednjih godina svjedočili dramatičnom padu narudžbi. U jednom trenutku, PlayStation naslovi činili su čak 50 posto ukupne proizvodnje tvornice, no predviđa se da će taj udio do 2028. godine pasti na svega 10 posto. Upravo tada Sony planira u potpunosti napustiti tržište fizičkih medija, što je ovaj potez učinilo poslovnom nužnosti.

Kao rezultat toga, uprava je obavijestila zaposlenike o potpunoj prenamjeni pogona. Iako se radi o velikoj promjeni poslovnog smjera, iz tvrtke DADC poručuju da neće biti otpuštanja. Oko tristo zaposlenika proći će kroz proces prekvalifikacije kako bi bili spremni za rad na novim tehnologijama proizvodnje mikrooptičkih leća. Zanimljivo je da je odluka o prenamjeni donesena i prije službene objave o gašenju fizičkih medija, što ukazuje na Sonyjevo dugoročno i strateško planiranje neovisno o reakcijama javnosti.

Digitalna prodaja kao neizbježna budućnost

Ovaj potez nije iznenađenje ako se pogleda stanje na tržištu. U posljednjem fiskalnom tromjesečju koje je završilo 31. ožujka, čak 85 posto prodanih igara za PlayStation konzole bilo je u digitalnom formatu. Na godišnjoj razini, taj udio iznosi 78 posto. Financijski podaci još su rječitiji: prihodi od digitalne prodaje u tom su razdoblju iznosili oko 1,5 milijardi dolara, dok su fizičke kopije donijele tek 109 milijuna dolara.

Prelazak na potpuno digitalni model donosi Sonyju i izdavačima značajne financijske prednosti. Time se eliminiraju troškovi proizvodnje, pakiranja, skladištenja, dostave i maloprodajnih marži, koji mogu činiti i više od dvadeset posto konačne cijene igre. Dodatni vjetar u leđa digitalizaciji dala je i najava da će jedan od najočekivanijih naslova u povijesti, Grand Theft Auto VI, biti dostupan isključivo u digitalnom obliku. Sve ovo snažno sugerira da će iduća generacija konzole, vjerojatno PlayStation 6, biti uređaj bez optičkog pogona.

Negodovanje igrača i borba za očuvanje diskova

Unatoč jasnim tržišnim trendovima, odluka je izazvala značajno negodovanje među dijelom igrača. Pokrenuta je online peticija pod nazivom "Don't Kill the Disc" koja je u kratkom roku prikupila više od 16.000 potpisa. U njoj se od Sonyja traži da preispita svoju odluku i očuva fizičke medije kao opciju za potrošače.

Kritičari upozoravaju na nekoliko ključnih problema koje donosi potpuno digitalna budućnost. Prvi je očuvanje igara, jer digitalni naslovi ovise o serverima koji se jednog dana mogu ugasiti, čineći igre nedostupnima zauvijek. Drugi je nemogućnost preprodaje i posuđivanja igara, što je desetljećima bila uobičajena praksa i važan dio gejming kulture. Naposljetku, ističe se kako igrači zapravo ne posjeduju igre koje kupe digitalno, već samo licencu za njihovo korištenje, koju izdavač može povući u bilo kojem trenutku. Unatoč snažnom protivljenju, potezi Sonyja i stanje na tržištu pokazuju da je odluka o kraju fizičkih medija konačna.

*uz korištenje AI-ja