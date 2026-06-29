Ovaj hiperautomobil trebao bi dobiti rješenje koje tvrtka naziva "Apex Position". Ideja je da vozač ne sjedi klasično, s nogama prema naprijed, nego zauzima položaj nadahnut sportskim motociklim
ZANIMLJIV KONCEPT
U novom hiperautomobilu vozač će 'ležati' kao na motociklu!
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U svijetu hiperautomobila više nije dovoljno samo najaviti golemu snagu i ograničenu seriju za kolekcionare s vrlo dubokim džepom. Takvih automobila već ima dovoljno, a svaki novi proizvođač mora smisliti nešto po čemu će se razlikovati od već postojećih egzotičnih strojeva. Mlada nizozemska marka Sanrivatti zato ne pokušava privući pozornost samo brojkama, nego ide na mnogo neobičnije područje, sasvim drugačiji položaj vozača.
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