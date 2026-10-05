U ovoj državi pokraj Europe auti su tri puta skuplji nego kod nas

Nedavno smo bili u Turskoj i vozili automobil o kojem ćete uskoro čitati. Uz samu vožnju, gotovo jednako zanimljivo bilo je promatrati što se kreće ulicama Istanbula. Novi Mercedesi, BMW-i i veliki SUV-ovi nisu nikakva rijetkost, ali nakon pogleda na tamošnje cjenike ostali smo zapanjeni. Automobili koji su i u Hrvatskoj skupi u Turskoj mogu koštati dva ili čak tri puta više. A iza toga stoji porezni sustav koji je toliko snažno oblikovao tržište da su proizvođači za Tursku razvili i posebne verzije modela koje drugdje gotovo nemaju smisla.



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