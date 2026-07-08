Unatoč rizicima, kupci se očito pojavljuju. U 2025. je prodano 145 lokalno sastavljenih BMW-ova, a ukupna prodaja marke na ruskom tržištu gotovo se utrostručila
ILEGALAN AUTO BIZNIS
U Rusiji prodaju krivotvorene BMW-ove, cijena je ogromna
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BMW je nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. obustavio proizvodnju i prodaju u Rusiji, ali to očito nije zaustavilo prodaju novih BMW-ova na tom tržištu. Prema ruskom Kommersantu i izvještaju RFE/RL-a, u Kalinjingradu se sada ponovno sastavljaju SUV modeli X5, X6 i X7, i to od dijelova koji su ostali u tvornici Avtotor nakon prekida suradnje s njemačkim proizvođačem.
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