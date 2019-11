U Sibiru su pronašli 'zaleđenog psa': Star je 18 tisuća godina!

Znanstvenici pokušavaju ustanoviti je li zaleđeno mladunče pronađeno u Sibiru, koje je staro 18.000 godina, zapravo pas ili vuk.

Mladunče je imalo samo dva mjeseca kada je uginulo, no zahvaljujući ledenim uvjetima u Sibiru, leš je savršeno očuvan, uključujući krzno, njušku i zube.

We now have some news on the 18,000 year old #wolf or #dog puppy.



Genome analyses shows it's a male. So we asked our Russian colleagues to name it...



Thus, the name of the puppy is Dogor!



Dogor is a Yakutian word for "friend", which seems very suitable. pic.twitter.com/epIz8mEpVW