U Split dolaze stručnjaci iz Minecrafta, Googlea, eBaya...

Shift konferencija se ove godine vraća u Split. Osmo izdanje međunarodnog IT eventa koje stavlja naglasak na svijet developera krajem svibnja će okupiti vodeće ljude iz svijeta tehnologije.

- Potrudit ćemo se ove godine pružiti sasvim svjež uvid u svijet developera i detaljnije proniknuti u njihovu branšu. Osim toga bit će govora i o zadnjim trendovima u svijetu tehnologije, kao po pitanju programiranja i pisanja kodova tako i vezano za završne proizvode. Osim toga neće se zaobići ni teme blockchaina, open source tehnologije, e-trgovina – pojasnio je organizator Ivan Burazin, ujedno i osnivač Codeanywhere pod čijim se patronatom i nalazi Shift konferencija.

Split se tako opet našao na mapi IT influencera, ali i uvaženih govornika iz Minecrafta, New York Timesa, Xboxa, Googlea, Mozille, Amazona…

Okupljenima će se tako u hotelu Radisson Blue 30. i 31. svibnja obratiti Felix Reiseberg, razvojni programer u Slacku (ujedno i „krivac za cool aplikaciju Win95 pomoću koje korisnici, nakon što je instaliraju, mogu pokrenuti više od 20 godina star operativni sustav na modernim računalima). Slack je tijekom vremena postao idealno oruđe za komunikaciju među zaposlenima. Nešto kao Whatsapp za tvrtke… U Splitu će svoje iskustvo i savjete prenijeti i Boyd Multerer, tvorac softvera za Xbox One konzolu, kao i kreator i osnivač goleme online zajednice Xbox Live koja okuplja milijune igrača Microsoftove konzole diljem svijeta i koja svake godine uprihodi preko milijarde dolara.

Što se računalnih igrica tiče, njihove boje na Shift predstavljat će i Tobias Ahlin koji je u Minecraftu zadužen za korisnički prijateljski dizajn. Ukratko, on se brine da se sve što se tiče same igrice, svidi igraču. Od sučelja, preko grafičkog dizajna, do samog iskustva igranja.

Foto: Shift Split

Navedenim govornicima će se na pozornici pridružit Tiffany Tse, developerka zaposlena u kanadskom divu e-trgovine, Shopifyju. Ona će ponuditi odgovor kako je to raditi u e-trgovini, što se od developera u toj branši očekuje, te koje ih prilike i prepreke tamo eventualno očekuju. Nešto slično, ali iz potpuno drugog kuta u Splitu će pričati i William Martins, stariji frontend developer u eBayju.

Shift ove godine u Split dovodi Googleovu programsku inženjerku Mugdha Lakani i Metea Atamela, kojima se programeri obraćaju ako imaju problema s Googleovim cloudom.

U Radissonu će govoriti i Sanja Bonic koja radi kao starija managerica zadužena za tehnologiju i programiranje u međunarodnoj tvrtki Red Hat, specijaliziranoj za open source tehnologiju i softver. Ako niste čuli za Red Hat dovoljno je kazati kako ih je krajem prošle godine otkupio IBM za vrtoglave 34 milijarde dolara. Pažnju okupljenih trebalo bi zaokupiti i zanimljivo predavanje Richa Harrisa, grafičkog urednika iz New York Timesa.

Prošlogodišnje izdanje Shift konferencije u Hrvatsku je dovelo ljude iz Netflixa, GitHuba, Mozille, Microsofta i mnogih drugih uspješnih IT tvrtki. Sudionici su tako imali priliku poslušati neke od najpoznatijih stručnjaka i inovatora u svijetu tehnologije, a osim toga sudjelovali su i na preko 16 radionica. Organizatori, pak, obećavaju kako će ove godine na najvećoj developerskoj konferenciji u jugoistočnoj Europi biti još i bolje!