U želucu trudnog kita pronašli 22 kilograma plastičnih vrećica

Talijanski ministar okoliša Sergio Costa oglasio se nakon što je na obali blizu sardinijskoga turističkog mjesta Porto Cerva otkrivena uginula ženka kita ulješure u čijoj su utrobi pronađena 22 kg plastičnih vrećica i ostalih plastičnih predmeta, prenio je Euronews.

Luca Bittau, ekolog i predsjednik neprofitne organizacije Sea-Me Sardinia, kazao je da je riječ o osam metara dugačkoj ženki kita ulješure koja je u utrobi nosila fetus.

26-foot sperm whale found dead with nearly 50 pounds of plastic in stomach https://t.co/jiXdWvhnuw pic.twitter.com/zoWPRnSXmR — TIME (@TIME) April 1, 2019

- Bila je gravidna i gotovo sigurno je spontano pobacila prije nego što se nasukala na obalu, a fetus je bio već prilično razvijen, kazao je.

- U želucu nasukane ulješure pronašli smo vreće za smeće, dijelove paketića koji se koriste za pranje rublja, a na njima su još uvijek vidljivi barkod i robna marka, čak i jednu plastičnu cijev za građevinske radove, plastične tanjure, zapetljane ribarske mreže te mnoge druge predmete od plastike koje više nije moguće identificirati, rekao je Bittau.

- Ovo je još jedan jasan dokaz o tomu u kolikoj smo mjeri naše more onečistili plastičnim otpadom, kazao je Costa.

Horrible!

This pregnant whale died with 22 kilos of plastic in her stomach.

Time we get out of our addiction to single use plastics!https://t.co/fD9xsrWDOz pic.twitter.com/rZzoCcoxsj — Erik Solheim (@ErikSolheim) April 2, 2019

- Ima li još onih koji smatraju da je ovo nevažno? Za mene ovaj problem predstavlja prioritet, napisao je ministar na Facebooku.

- Masovno smo i ne razmišljajući koristili predmete od jednokratne plastike i sada za to plaćamo cijenu. Da budemo iskreni, prije svih je plaćaju životinje, a potom i mi, dodao je.

Costa je podsjetio na nedavno donesenu odluku Europskog parlamenta kojom se za sve zemlje članice od 2021. uvodi zabrana korištenja nekih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, primjerice slamki i plastičnog pribora za jelo.

A pregnant whale was found dead off Sardinia with 48 pounds of plastic in its stomach.



Italy's environment minister @SergioCosta_min says he plans to propose a new law on #plasticpollution pic.twitter.com/YpOvn8V7G6 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) April 2, 2019

- Italija će biti jedna od prvih zemalja koje će tu odredbu provesti, kazao je ministar Costa.

Svjetski fond za zaštitu prirode (WWF) ranije je upozorio da plastika predstavlja veliku prijetnju morskim životinjama. U priopćenju se dodaje da je u posljednje dvije godine zbog gutanja plastičnih predmeta uginulo pet kitova. Na Filipinima je prošli mjesec pronađen uginuli kit s 40 kilograma plastičnih vrećica u želucu.