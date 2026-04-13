Uber udara po džepu: Stiže nova naknada za gorivo u jednoj zemlji, hoće li i kod nas?

Korisnici Ubera u Australiji od srijede će gotovo dva mjeseca plaćati dodatnu naknadu za gorivo, osim ako se ne voze u potpuno električnom vozilu. Kompanija je ovaj potez najavila kao odgovor na rastuće cijene goriva koje opterećuju njihove vozače.

Vožnje u benzinskim, dizelskim i hibridnim vozilima bit će opterećene dodatnom naknadom od pet centi po kilometru. Mjera će biti na snazi od 15. travnja do osmog lipnja, objavio je Uber u ponedjeljak. Sav prihod od naknade ići će izravno vozačima kako bi pokrili povećane troškove goriva, potvrdio je glasnogovornik. Iz tvrtke su pojasnili da će svaki putnik u zajedničkoj vožnji Uber Pool morati platiti vlastitu naknadu.

Poticaj za električna vozila i potezi konkurencije

Vožnje u potpuno električnim vozilima bit će izuzete od ove naknade, a mogu se rezervirati putem opcije Uber Electric, koja je ranije bila poznata kao Uber Green. Ova opcija isključuje hibridna i neelektrična vozila, čime se korisnike potiče na odabir održivijih oblika prijevoza.

Ovaj potez dolazi nakon što je konkurentska tvrtka DiDi najavila vlastitu privremenu naknadu za gorivo već 18. ožujka. Njihova naknada je identična, no naplaćuje se i za vožnje u električnim vozilima. I druge tvrtke za dostavu, poput DoorDasha i Uber Eatsa, uvele su slične programe pomoći svojim dostavljačima. DoorDash je, u suradnji sa sindikatom, osigurao isplate pomoći koje tvrtka financira izravno, bez dodatnog troška za kupce. Uber Eats je od šestog travnja uveo identičan program na dva mjeseca.

Kontekst rasta cijena i potpora sindikata

Uvođenje naknade uslijedilo je tjednima nakon što su tvrtke za prijevoz i dostavu već počele uvoditi dodatke za gorivo ili pakete pomoći kako bi se nosile s rastućim cijenama. Cijena bezolovnog benzina u Australiji je krajem ožujka dosegnula vrhunac od gotovo 260 centi po litri, dok je u vrijeme najave Uberove naknade pala na ispod 220 centi po litri u većini gradova.

Uber je u ožujku već proveo i trajno povećanje cijena vožnji. Glasnogovornik tvrtke tada je izjavio da su te promjene bile planirane ranije i nisu bile izravan odgovor na skok cijena goriva.

Sindikat transportnih radnika (TWU), koji surađuje s tvrtkama za dijeljenje prijevoza na olakšicama za vozače, pozdravio je Uberovu naknadu. Nacionalni tajnik sindikata, Michael Kaine, rekao je kako se vozači koji rade putem platformi bore s vrtoglavim troškovima goriva te da Uberova akcija to prepoznaje i pruža značajnu olakšicu. Kaine je dodao kako će nastaviti raditi s Uberom i drugim platformama na postizanju pravednih plaća i uvjeta za radnike što je prije moguće.

*uz korištenje AI-ja