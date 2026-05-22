Ubisoft u rekordnom minusu: Najavljuje radikalne promjene, ali i neke nove/stare hitove!

Francuski div industrije videoigara Ubisoft objavio je rekordan godišnji gubitak od gotovo 1,5 milijardi eura usred sveobuhvatnog restrukturiranja koje uključuje otkazivanje sedam igara i zatvaranje studija. Uprava tvrdi da je ovo "odlučujuća prekretnica" na putu prema oporavku, uz ponovno okretanje nekim od najvećih hitova koje je kuća kreirala, kao što su Assassin's Creed serijal i Far Cry.

Financijski potop i pad dionica

Fiskalna godina 2025.-2026. ostat će zapamćena kao jedna od najtežih za tvrtku. Neto rezervacije, ključni pokazatelj prodaje, pale su za 17,4 posto na nešto više od 1,5 milijardi eura, dok je operativni gubitak dosegao čak 1,3 milijarde eura. Rezultati su posljedica komercijalnih podbačaja poput igara Skull & Bones i Star Wars Outlaws. Tržište je reagiralo brutalno: nakon objave plana restrukturiranja, dionice tvrtke potonule su 34 posto u jednom danu, što je najveći jednodnevni pad u povijesti tvrtke. Vrijednost dionica pala je za 93 posto u odnosu na vrhunac iz 2018., smanjivši tržišnu kapitalizaciju s 12 milijardi na manje od milijardu eura.

"Kreativne kuće" kao spas

Kao odgovor na krizu, izvršni direktor Yves Guillemot najavio je "radikalno novi" model stvaranja vrijednosti. Srž transformacije je podjela tvrtke na pet autonomnih jedinica nazvanih "kreativne kuće". Svaka će biti odgovorna za vlastiti portfelj, od razvoja do prodaje, te imati potpunu financijsku odgovornost. Prva imenovana jedinica je Vantage Studios, u koju je kineski Tencent uložio 1,16 milijardi eura za 26 posto udjela. Ovaj studio upravljat će svojim najvećim franšizama: Assassin's Creed, Far Cry i Rainbow Six. Ostali razvojni studiji bit će grupirani u "kreativnu mrežu" koja će pružati podršku. Ova reorganizacija dolazi uz visoku cijenu: otkazano je sedam naslova, uključujući remake igre Prince of Persia: The Sands of Time, dok je sedam drugih odgođeno. Zatvoreni su studiji u Halifaxu i Stockholmu, a restrukturiranje je pogodilo i urede u Helsinkiju i Malmöu. Cilj je smanjiti troškove za dodatnih 200 milijuna eura, uz već ostvarenih 300 milijuna ušteda.

Bolni rezovi i povratak u urede

Osnivač i direktor Yves Guillemot priznao je da su pred tvrtkom teške odluke.

​- Ova dvogodišnja transformacija dolazi s teškim odlukama i razočaravajućim kratkoročnim financijskim rezultatima - stoji u njegovoj izjavi, uz upozorenje da će tekuća fiskalna godina vjerojatno biti "niska točka" zbog manjeg broja izdanja i troškova restrukturiranja.

Unatoč svemu, Ubisoft se nada svjetlijoj budućnosti koja se temelji na provjerenim imenima. Prvi tračak nade je izlazak igre "Assassin's Creed Black Flag Resynced" u srpnju, remakea jedne od najomiljenijih igara serijala. Dugoročni oporavak očekuje se od 2027. godine, kada bi trebali stići potpuno novi naslovi iz serijala Assassin's Creed i Far Cry, koji upravo ostaju stupovi Ubisoftove strategije za povratak na staze stare slave.

*uz korištenje AI-ja