Učenje uživo: Kada učimo o vulkanima, zovemo Island...

Kakvo je to tirkizno more, a što je vulkanski ili krški krajolik, pitanja su iz geografije koja šestašima često zadaju probleme.

No učenicima 6. b iz Osnovne škole Ivo Andrić u novozagrebačkom kvartu Sopot to je bilo vrlo lako naučiti uz novog učitelja geografije Dejana Nemčića (32).

Javnosti već poznat po svojem neumornom humanitarnom radu u Africi, ali i kod kuće, kao i jedan od najvećih inovatora u nastavi, veliki zaljubljenik u putovanja i rad s djecom, čovjek nevjerojatne energije, od ove je jeseni za stalno zaposlen u OŠ Ivo Andrić, gdje je odmah krenuo sa svojim projektima.

Učenje uživo sa svih kontinenata te crtanjem mapa koje potom koriste učenici u Africi. Jednu takvu je upravo završio Matej, a karta će se kroz koji mjesec naći na zidovima učionice u Tanzaniji.

[video: 1205242 / ]

- Djeca su se danas pogubila u negativi, no to se mijenja kad im daš priliku i objasniš da će svojim radom spasiti drugu djecu - kaže Nemčić, koji je inače dobitnik Ponosa Hrvatske 2016. zbog humanitarnog rada. U njegovoj učionici reforma se provodi već sedam, osam godina, bez obzira na to gdje je radio. Naime, ponekad naporno i djeci teško razumljivo gradivo on pretvara u nezaboravan događaj.

- Kad smo radili Afriku, učitelj nam je nazvao svoje prijatelje u Tanzaniji. Tako smo shvatili što znači tirkizno more - uglas nam govore Lea, Nikša, Adon, Ana, Kristina i ostali mali veseljaci iz 6. b.

Vulkane s Islanda pokazao im je naš veliki znanstvenik Sven Maričić, a Dejanovi prijatelji širom svijeta sigurno će im se javiti i u novim virtualnim putovanjima kroz lekcije geografije. Dejan ističe i koliko su mu pomogli roditelji koji su dali novac za pametnu ploču, a sretan je što je u ovoj školi pronašao ekipu toliko spremnu na suradnju. No, kaže, žalosti ga što na istu ili bilo kakvu suradnju ne nailazi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Sve svoje projekte financira iz nastavničke plaće i priznaje da mu je sve teže. Ipak, ne zaustavlja se. Pozivi za predavanja o radu s djecom i novim pristupima nastavi stižu mu iz cijeloga svijeta, a možda najvažnije putovanje je tek pred njim. Zbog projekta povezivanja Skypeom učenika s ostatkom svijeta dobio je poziv da s još sedam ljudi iz cijeloga svijeta provede dva dana na rubu svemira te se od tamo javi učenicima. To će biti lekcija za pamćenje!

Tema: Bolje obrazovanje 2019.