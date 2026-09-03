Ujutro rad, navečer igra: Acer DualPlay je mini laptop koji se pretvara u prijenosnu konzolu

Acer je u Berlinu predstavio Project DualPlay Mini, konceptualni uređaj iz Predator linije koji pokušava spojiti gaming handheld i mobilno računalo za produktivnost. Umjesto da korisnik za igranje i rad nosi dva različita uređaja, Acerov koncept zamišljen je tako da se može prilagođavati različitim namjenama.

Project DualPlay Mini ima 8-inčni zaslon, a njegov glavni adut je konstrukcija koja omogućuje prebacivanje između klasičnog načina korištenja gaming handhelda i izgleda malog prijenosnog računala.

Acer zasad nije objavio planove za komercijalnu prodaju uređaja. Riječ je o konceptu kojim kompanija pokazuje kako bi se gaming uređaji mogli razvijati u smjeru većeg broja namjena.

Od gaming handhelda do mini prijenosnika

Foto: Acer

U gaming načinu Project DualPlay Mini funkcionira kao klasični handheld. Korisnik može koristiti ugrađene kontrole, a Acer je predvidio dva različita načina upravljanja ovisno o vrsti igre.

Druga mogućnost je pretvoriti uređaj u mini prijenosno računalo. Ugrađena fizička tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem omogućuje način rada koji više podsjeća na klasično prijenosno računalo.

Acer posebno navodi da takav način može biti zanimljiv za igre poput pucačina iz prvog lica, dok je handheld način namijenjen igrama kod kojih je upravljanje putem kontrola praktičnije.

Time jedan uređaj pokušava spojiti različite načine korištenja bez potrebe za zasebnim uređajem za svaku namjenu.

Konstrukcija omogućuje promjenu namjene

Foto: Acer

Ključ cijelog koncepta je flip-and-swivel konstrukcija. Ona omogućuje preklapanje i zakretanje uređaja kako bi se promijenio način korištenja.

U jednom položaju korisnik dobiva iskustvo gaming handhelda, dok se promjenom položaja otvara pristup fizičkoj tipkovnici i uređaj poprima oblik mini prijenosnog računala.

Acer je pritom zamislio DualPlay Mini i kao uređaj za produktivnost. Može se spojiti na vanjski ekran, pa bi korisnik na taj način mogao dobiti veći radni prostor kada je to potrebno.

Koncept tako pokušava riješiti jedan od problema mobilnih korisnika: gaming handheld je praktičan za igranje u pokretu, ali nije uvijek jednako praktičan za rad. Acerov odgovor je uređaj koji bi trebao moći raditi i jedno i drugo.

Tipkovnica nije samo za posao

Foto: Acer

Fizička tipkovnica jedna je od glavnih razlika u odnosu na klasične gaming handheld uređaje. Acer je predvidio da se ona koristi i za igranje, a ne samo za pisanje i rad.

Kod igara koje zahtijevaju precizno upravljanje tipkovnica može biti praktičnija od kontrolera. Kao primjer Acer navodi igre iz žanra pucačina iz prvog lica.

S druge strane, kada se uređaj koristi za produktivnost, tipkovnica mu omogućuje funkciju klasičnijeg mobilnog računala. Spajanjem na vanjski ekran koncept se može koristiti i kao radna stanica.

Intelov hardver i sustav hlađenja

Project DualPlay Mini pokreće Intelov procesor, a Acer je u koncept ugradio sustav hlađenja koji se temelji na dva ventilatora.

Jedan od njih je Predator AeroBlade metalni ventilator, dok je drugi izrađen od plastike. Acer navodi da je sustav hlađenja razvijen kako bi omogućio održavanje performansi uređaja pod opterećenjem.

Koristi se i tehnologija Vortex Flow, koja pomoću unutarnjih kanala usmjerava vrući zrak kroz kućište i prema izlazima.

Detaljne specifikacije procesora, memorije i pohrane Acer za ovaj koncept zasad nije objavio.

Acer obilježava 50 godina kompanije

DualPlay Mini ima i detalj kojim Acer obilježava svoju 50. obljetnicu. Na stražnjem poklopcu nalazi se poruka „Acer 50 since 1976“, ali nije ispisana klasičnim slovima.

Poruka je ugrađena u dizajn u obliku Morseova koda, čime Acer povezuje obljetnicu kompanije s dizajnom uređaja.

Za sada ostaje samo koncept

Najvažnija informacija je da Project DualPlay Mini zasad nije komercijalni proizvod. Acer ga predstavlja kao koncept koji pokazuje moguće nove smjerove razvoja gaming handheld uređaja.

Kompanija nije objavila cijenu, datum početka prodaje ni konačne specifikacije za eventualnu buduću proizvodnu verziju.

Ideja iza uređaja je ipak jasna: gaming handheld više ne mora nužno biti samo uređaj za igranje. Acer s DualPlay Minijem istražuje mogućnost da isti kompaktni uređaj posluži kao prijenosna konzola, malo računalo za rad i uređaj koji se, kada je potrebno, može spojiti na vanjski ekran.