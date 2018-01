Ulažu bogatstvo u futurističku oazu koja će niknuti u Dubaiju

We are so proud of our car-free environment. Our EV buggies have driven 179,000km. That is the same as five times around the equator! #electricvehicle #sustainableliving #sustainability #environment #thesustainablecity #carbonfootprint #dubai #mydubai الشوارع الداخلية للمدينة المستدامة خالية مِن السيارات وتعتمد على العربات الكهربائية فقط. المسافة التي قطعتها عربات الجولف الكهربائية العام الماضي هي ١٧٩٠٠٠ كم وهو ما يعادل الدوران حول الكرة الارضية خمس مرات. #استدامة #مجتمع #مدينة_ذكية #نقل

