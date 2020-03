Umjetnici pokrenuli stranicu za klince, a super je i za roditelje

Neprestani boravak u četiri zida svakome vrlo brzo postaje zamoran. A posebno je teško onima najmanjima, koji ne mogu razumjeti zašto više ne mogu u svoj park, vožnju biciklom i igranje s prijateljima. Teško im je i jer gledaju uznemirene roditelje, a ne mogu razumjeti novu situaciju.

Krugovi igranja, maženja, razbacivanja, učenja, spavanja, postaju sve uži, granice sve nejasnije, a svi zajedno sve umorniji i nervozniji. I negdje između vlastitog straha i brige za svoje male, nekoliko mama iz Zagreba odlučilo je olakšati ove dane i svojoj, ali i svoj drugoj djeci. Kreativke i umjetnice Ivana de Mol, Jasenka Tudor Bevanda, Anja i Lina i tako su prije nekih mjesec dana osnovale su Art Kolektiv za dječji program i web-stranicu pametnjakovici.eu/.

- Tu smo ti nas par mama većinom s telke i jos neki autori koji ustupaju svoje gotove edukativne filmice, tekstove ili radionice za klince svih uzrasta. Uglavnom, mi smo tim multimedijskih djelatnika i roditelja. Volonterski stvaramo dječji program - kažu nam voditeljice projekta o kojem je Ivana razmišljala već dugo.

- Za svoga sina s autizmom pripremam i montiram videomaterijale kako bi lakše učio. Ideja o web-stranici za školarce s posebnim potrebama vrti mi se po glavi već više od godinu dana. U međuvremenu sam upoznala i našeg strip-crtača i umjetnika Dalibora Talajića Talaju koji je za svog sina s autizmom također napravio jako puno videomaterijala. Uključio se u projekt, preuredila sam nešto njegovih stvari, no sve je stalo zbog drugih poslova. A onda se dogodila korona. Svi sjede doma s malom djecom... Jasenku, Anju, Linu i mene povezala je dugogodišnja želja da radimo dječji program i tako je sve krenulo - priča nam videomontažerka Ivana de Mol.

I tako je prije nešto više od mjesec dana pokrenuta web-stranica koja svakim danom privlači sve više djece, roditelja, ali i ne samo njih. Osim same početne ideje o dječjem programu, nit vodilja bila je da materijale rade - umjetnici, te da sadržaj tijekom ove karantene bude svima dostupan.

I vrlo brzo, curama su se pridružili , te svoje materijale dali brojni naši umjetnici. Od Dalibora Talajića, do Ivanke Mazurkijević i Mrleta, do udruga poput Rode, Krijesnica, ali i nastavnika, terapeuta, te mnogih drugih koji nisu žalili vremena i truda da materijale montiraju, sinhroniziraju... I sve to potpuno volonterski.

Pametnjakovici.org u ovom kratkom vremenu tako su postali mjesto koje pršti od dobre energije, kreativnosti i zabave za djecu od najmlađe dobi do onih većih, ali i velikih ljubitelja umjetnosti.

- Recimo, najnoviji video koji smo pustile je onaj o Covidu-19. Radila ga je naša teta terapeutkinja iz Malog vrtuljka. Tu su i priče o različitim obiteljima, Mrletove priče za laku noć iz serije Kišni razdraganci, ali i zadivljujući animirani filmovi poput onih Zdravka Bašića namijenjeni i onima starijima - govore nam kreativne voditeljice stranice.

Jasenka Tudor Bevanda, inače stilistica Franke Batelić, Indire, te kreativna organizatorica brojnih događanja, sa svoje dvije kćeri u izolaciji je pokrenula YouTube kanal Noli Voli, s jednostavnim i kreativnim DIY savjetima za djecu i roditelje.

- Odgajajući svoje dvije kćeri od 3 i 5 godina, shvatila sam koliko im znaći kada zajedno provodimo vrijeme stvarajući nešto kreativno, a da pritom razvijaju motoriku i stvaraju radne navike. U današnjem svijetu djeca su prezasićena sadržajima i nemaju dovoljno koncentracije, a shvatila sam koliko im je draže igrati se s igračkama koje su stvorile u svojoj maloj ‘tvornici’ - kaže nam Jasenka.

Želja im je da ova inicijativa postane stalan izvor dobrih sadržaja za djecu, ali i izvor redovitih prihoda za umjetnike koji rade baš kreacije za najmlađe.

- Svi smo prestrašeni, i onda sjedneš za komp, razmišljaš, sve kolege su doma bez posla, svi imaju šansu odvažiti se za nešto bolje i važnije, za sve nas i djecu. Ako se ostvari, mnogi će dobiti priliku da stvaraju djecji program uz koji ćemo moći normalno živjeti i podržavati se - zaključuju vrijedne i kreativne cure.

