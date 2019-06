Up GTI duhovni je nasljednik neponovljivog VW Golfa GTI

Novi up! GTI je automobil koji nas je oduševio i zabavio kao rijetko koji prije njega. S jedne strane jednostavan, nenametljiv i ne previše skup. S druge strane, nevjerojatno zabavan u vožnji i prilično brz.

Ovaj crveni brzi mališan neodoljivo nas je podsjetio na jednu od najvećih legendi 20. stoljeća, prvi originalni Golf GTI i na vrijeme kad su mali sportski auti još bili razumni i dostupni “malom čovjeku”. Kad pogledamo tehničke podatke, nevjerojatno koliko sličnosti ima između Golfa jedinice GTI. Danas je Golf dvije klase iznad up!-a, no tad je to bio automobil podjednakih dimenzija, gotovo identično prostran, podjednake snage i performansi kao današnji up!. Također, i cijene im se nisu previše razlikovale. Golf je 1976. stajao 13.850 marka. Uzmemo li u obzir inflaciju i preračunamo u današnju vrijednost u kunama, to je nešto manje od 130.000 kuna. Ako tako pogledamo, današnji up! je čak i povoljniji.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

No današnji GTI za “malog čovjeka” je nemjerljivo sposobniji, luksuzniji i brži automobil (na zavojitoj cesti ili trkaćoj stazi). Mali GTI je otrov koji se čuva u malim bočicama. Oduševio nas je već na prvi pogled. Vrlo dobro izgleda, no pravo oduševljenje uslijedi kad krenete u vožnju. Mali up! je vrlo lagan, okretan, ima sposoban ovjes, krutu konstrukciju i vrhunske kočnice, i kad na sve to dodate umjerenih 115 KS, zabava je mnogo veća nego što to sugerira snaga motora. Garantirano, u današnjem Golfu sa 150 KS nećete se ni približno tako dobro zabaviti i imati taj osjećaj brzine. Zavoje up! GTI savladava suvereno, na komande upravljača reagira trenutačno, a pritom može biti i prilično sirov i u mnogočemu podsjećati na gradske sportaše od prije 15, 20 godina. S razlikom da je mnogo sposobniji i brži od njih kad je u pitanju jurnjava zavojima. Sve to prati odličan zvuk koji je dijelom umjetno generiran iz zvučnika. No rijetko tko će to primijetiti, sve zvuči prirodno. Sve u svemu, up! GTI ima sve što prosječan vozač može tražiti od sportskog auta. Brže nije potrebno, ovo je sportaš budućnosti po receptu iz prošlosti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Simpatično i funkcionalno

Sjedala imaju presvlake u dizajnu originalnog GTI-a, upravljač izgleda impresivno, sve je puno ukrasa, a oprema je kompletna. Tu je i automatski klima-uređaj. Instrumenti su pregledni, a sve je vrlo jednostavno, ergonomično i funkcionalno.

Tvornički podaci VW up! GTI

masa: 1070 kg

dimenzije: 360x165x148 cm

obujam: 999 ccm

snaga: 85 kW/115 KS

0-100 km/h: 8,8 s

najveća brzina: 196 km/h

potrošnja: 4,8 l/100 km

cijena: 119.274 kn (osnovni model) 121.321 kn (testni model)

Tvornički podaci VW Golf I GTI

masa: 851 kg

dimenzije: 373x163x140 cm

obujam: 1588 ccm

snaga: 81 kW/110 KS

0-100 km/h: 9,2 s

najveća brzina: 182 km/h

potrošnja: 8,0 l/100 km

cijena: 52.612 kn (preračunato 1976. godine) 129.497 kn (uključena inflacija do danas)