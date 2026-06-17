Uskoro će se u vašoj EA FC igri koju ste platili prikazivati oglasi

Tvrtka Electronic Arts najavila je stvaranje EA Advertisinga, novog programa namijenjenog integraciji oglasa stvarnih brendova izravno u svoj portfelj videoigara. Potez je izazvao značajne reakcije među igračima, istovremeno prateći šire trendove u industriji koji ukazuju na budućnost u kojoj će oglašavanje postati sve prisutniji dio gejmerskog iskustva.

Kako funkcionira nova platforma?

Prema izdavaču, ova platforma omogućuje brendovima postavljanje dinamičnih oglasa u stvarnom vremenu unutar okruženja igre, uključujući natpise na stadionima, digitalne panoe, semafore i prilagođeni sadržaj. Electronic Arts je najavio stvaranje EA Advertisinga s naglaskom da su oglasi interaktivni i osmišljeni tako da se uklope u iskustvo, a ne da ga ometaju. David Tinson, glavni direktor za iskustva u EA-u, izjavio je kako inicijativa pomaže brendovima "da postanu dio trenutaka unutar igre na načine koji su relevantni i stvoreni za igrače".

Program uvodi nekoliko specifičnih vrsta integracije, poput ciljeva koji donose nagrade, izazova unutar igre, brendiranog sadržaja i posebnih kozmetičkih predmeta za prilagodbu likova. Tvrtke također mogu kupiti digitalne oglasne ploče i grafičke slojeve koji se dinamički prikazuju u 3D okruženjima. Dodatno, EA Sports Partner Program uspostavit će ekosustav za odabrane službene partnere koji će moći provoditi sponzorirane događaje uživo i integracije sadržaja u zajednici.

Među prvim brendovima koji su se uključili u inicijativu su Visa, Lowe's, Red Bull, Xfinity, Peacock i Mountain Dew. Neki od oglasa već su se pojavili u igrama, a spominju se i izazovi na temu Red Bulla u nadolazećim naslovima poput novog Battlefielda.

Podijeljene reakcije i sjećanje na prošle neuspjehe

Unatoč EA-ovim uvjeravanjima, reakcije igrača na ovu najavu bile su pretežno negativne. Mnogi izražavaju zabrinutost da će oglasi narušiti imerzivnost i cjelokupno iskustvo, pogotovo u igrama koje se već prodaju po punoj cijeni i često sadrže mikrotransakcije. Kritičari ističu da izdavači poput 2K Gamesa već godinama primjenjuju slične prakse u svojim sportskim igrama, no pravo je pitanje hoće li igrači takozvanih "core" igara prihvatiti plasman brendova.

Ovo nije prvi put da EA eksperimentira s nametljivim oglasima. Zajednica još pamti kontroverzno uvođenje oglasa preko cijelog zaslona u igri UFC 4 tijekom 2020. godine, koji su brzo uklonjeni nakon žestokog protivljenja igrača. Skepticizam prema novoj inicijativi dijele i neki drugi industrijski čelnici. Strauss Zelnick, izvršni direktor tvrtke Take-Two, izjavio je kako smatra da bi bilo "nepravedno" imati oglase u igrama za koje su igrači već platili 70 ili 80 dolara.

Nezaustavljivi rast tržišta kao pokretač promjena

Odluka EA-a dolazi u trenutku kada tržište oglašavanja unutar igara doživljava ogroman rast. Procjene govore da će vrijednost ovog tržišta u 2026. godini doseći između 12,5 i čak 131 milijarde dolara, s predviđenim daljnjim rastom. Analitičari ističu da sve veći troškovi razvoja AAA igara tjeraju izdavače da traže nove i stabilne izvore prihoda kako bi održali profitabilnost.

Potez EA-a nije izoliran slučaj. I druge velike tvrtke istražuju slične strategije. Microsoftov glavni strateg za Xbox, Matthew Ball, izjavio je da bi oglašavanje moglo postati ključan alat za ublažavanje troškova razvoja i ponudu pristupačnijih opcija igračima, povlačeći paralelu sa streaming servisima koji nude jeftinije pretplate s oglasima. Sony također istražuje mogućnosti, a nedavni patenti sugeriraju da bi se oglasi mogli pojavljivati tijekom pauza u igri, primjerice dok se čeka na početak meča.