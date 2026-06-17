Obavijesti

Tech

Komentari 0
STIŽE EA ADVERTISING

Uskoro će se u vašoj EA FC igri koju ste platili prikazivati oglasi

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Uskoro će se u vašoj EA FC igri koju ste platili prikazivati oglasi
Foto: Ivan Hruškovec/24sata

EA gura oglase u igre: igrači bijesni, a brendovi već čekaju svoje mjesto na stadionima i semaforima

Admiral

Tvrtka Electronic Arts najavila je stvaranje EA Advertisinga, novog programa namijenjenog integraciji oglasa stvarnih brendova izravno u svoj portfelj videoigara. Potez je izazvao značajne reakcije među igračima, istovremeno prateći šire trendove u industriji koji ukazuju na budućnost u kojoj će oglašavanje postati sve prisutniji dio gejmerskog iskustva.

Kako funkcionira nova platforma?

Prema izdavaču, ova platforma omogućuje brendovima postavljanje dinamičnih oglasa u stvarnom vremenu unutar okruženja igre, uključujući natpise na stadionima, digitalne panoe, semafore i prilagođeni sadržaj. Electronic Arts je najavio stvaranje EA Advertisinga s naglaskom da su oglasi interaktivni i osmišljeni tako da se uklope u iskustvo, a ne da ga ometaju. David Tinson, glavni direktor za iskustva u EA-u, izjavio je kako inicijativa pomaže brendovima "da postanu dio trenutaka unutar igre na načine koji su relevantni i stvoreni za igrače".

ZLOUPOTREBA PODATAKA HIT IGRE Igrali ste Pokemon GO? Vaši podaci se sad koriste za obuku vojnih dronova i ostale opreme
Igrali ste Pokemon GO? Vaši podaci se sad koriste za obuku vojnih dronova i ostale opreme

Program uvodi nekoliko specifičnih vrsta integracije, poput ciljeva koji donose nagrade, izazova unutar igre, brendiranog sadržaja i posebnih kozmetičkih predmeta za prilagodbu likova. Tvrtke također mogu kupiti digitalne oglasne ploče i grafičke slojeve koji se dinamički prikazuju u 3D okruženjima. Dodatno, EA Sports Partner Program uspostavit će ekosustav za odabrane službene partnere koji će moći provoditi sponzorirane događaje uživo i integracije sadržaja u zajednici.

Među prvim brendovima koji su se uključili u inicijativu su Visa, Lowe's, Red Bull, Xfinity, Peacock i Mountain Dew. Neki od oglasa već su se pojavili u igrama, a spominju se i izazovi na temu Red Bulla u nadolazećim naslovima poput novog Battlefielda.

IGRA KAO DIGITALNI ARHIV GTA 6 rade toliko dugo da su već i nestale stvarne lokacije iz igre
GTA 6 rade toliko dugo da su već i nestale stvarne lokacije iz igre
'NAJBOLJA STVAR IKAD' Developer oduševio korisnike Steama: 'Ne kupujte moju igru sada, uskoro će biti na popustu'
Developer oduševio korisnike Steama: 'Ne kupujte moju igru sada, uskoro će biti na popustu'

Podijeljene reakcije i sjećanje na prošle neuspjehe

Unatoč EA-ovim uvjeravanjima, reakcije igrača na ovu najavu bile su pretežno negativne. Mnogi izražavaju zabrinutost da će oglasi narušiti imerzivnost i cjelokupno iskustvo, pogotovo u igrama koje se već prodaju po punoj cijeni i često sadrže mikrotransakcije. Kritičari ističu da izdavači poput 2K Gamesa već godinama primjenjuju slične prakse u svojim sportskim igrama, no pravo je pitanje hoće li igrači takozvanih "core" igara prihvatiti plasman brendova.

Ovo nije prvi put da EA eksperimentira s nametljivim oglasima. Zajednica još pamti kontroverzno uvođenje oglasa preko cijelog zaslona u igri UFC 4 tijekom 2020. godine, koji su brzo uklonjeni nakon žestokog protivljenja igrača. Skepticizam prema novoj inicijativi dijele i neki drugi industrijski čelnici. Strauss Zelnick, izvršni direktor tvrtke Take-Two, izjavio je kako smatra da bi bilo "nepravedno" imati oglase u igrama za koje su igrači već platili 70 ili 80 dolara.

Nezaustavljivi rast tržišta kao pokretač promjena

Odluka EA-a dolazi u trenutku kada tržište oglašavanja unutar igara doživljava ogroman rast. Procjene govore da će vrijednost ovog tržišta u 2026. godini doseći između 12,5 i čak 131 milijarde dolara, s predviđenim daljnjim rastom. Analitičari ističu da sve veći troškovi razvoja AAA igara tjeraju izdavače da traže nove i stabilne izvore prihoda kako bi održali profitabilnost.

Potez EA-a nije izoliran slučaj. I druge velike tvrtke istražuju slične strategije. Microsoftov glavni strateg za Xbox, Matthew Ball, izjavio je da bi oglašavanje moglo postati ključan alat za ublažavanje troškova razvoja i ponudu pristupačnijih opcija igračima, povlačeći paralelu sa streaming servisima koji nude jeftinije pretplate s oglasima. Sony također istražuje mogućnosti, a nedavni patenti sugeriraju da bi se oglasi mogli pojavljivati tijekom pauza u igri, primjerice dok se čeka na početak meča.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je novi Audi A6 allroad: Mnogo je širi i donosi V6 dizel
NOVA GENERACIJA

Ovo je novi Audi A6 allroad: Mnogo je širi i donosi V6 dizel

Peta generacija Audijevog allroada ne razlikuje se od A6 Avanta samo po plastičnim oblogama - karoserija je šira za čak 11 cm, a po prvi put u povijesti modela nudi se i plug-in hibridni pogon. Narudžbe u Njemačkoj kreću 18. lipnja, a cijene startaju od 77.250 eura.
FOTO Ovo je robot-zidar, stići će i u Hrvatsku: 'Ne poznaje umor, zida na visini do 3 m bez skele'
ROBOTIZIRANA GRADNJA

FOTO Ovo je robot-zidar, stići će i u Hrvatsku: 'Ne poznaje umor, zida na visini do 3 m bez skele'

Robot zida od drugog reda nadalje, dok prvi red i dalje postavlja iskusan zidar. Nakon toga, uz pomoć senzora, provjerava položaj svake opeke, po potrebi ispravlja odstupanja i postiže milimetarsku preciznost
Renault je predstavio Twingo s čudnom kutijom na krovu...
EVO O ČEMU SE RADI

Renault je predstavio Twingo s čudnom kutijom na krovu...

Renault zasad ne navodi cijenu takvog sustava ni kada bi mogao ući u širu upotrebu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026