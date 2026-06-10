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ZVUK SUPERAUTOMOBILA

V8 i 10.000 okretaja u minuti: Poslušajte novu Audijevu zvijer

Piše Autostart,
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V8 i 10.000 okretaja u minuti: Poslušajte novu Audijevu zvijer
Foto: Audi

Srce sustava je 4,0-litreni biturbo V8 koji samostalno razvija 800 KS, uz 730 Nm okretnog momenta. Još impresivnije zvuči podatak da se motor vrti do 10.000 o/min

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Audi je prije nekoliko dana priredio iznenađenje godine s Nuvolarijem, a sada je svoj novi superautomobil pustio i na stazu u Monte Carlu. Uoči utrke Formule 1, za upravljač su sjeli F1 vozači Audija Nico Hülkenberg i Gabriel Bortoleto, čime je Audi dodatno povezao svoj cestovni vrh ponude s novim tvorničkim angažmanom u Formuli 1.

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