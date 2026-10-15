Val otkaza u hrvatskom gaming divu. Kreatori SCUM-a ostali bez programera, otišao i osnivač

Gamepires, zagrebački studio koji stoji iza popularne igre SCUM, jučer je najavio otkaze u službenoj objavi na Twitteru. Neslužbeno, radi se o otkazima za oko 30 zaposlenika, odnosno približno 60 posto razvojnog tima, piše Bojan Bajgorić Šantić za Forbes Hrvatska. Pokazatelj je to da akvizicije stranih kompanija u hrvatskom gamingu i IT-u ne moraju imati nužno dobar rezultat za uspjeh domaćih kompanija.

Zagrebačku tvrtku je 2022. godine preuzeo britanski izdavač videoigara Jagex, i to za iznos koji nikad nije javno objavljen. Četiri godine poslije Gamepires je najavio veći broj otkaza. Iz Gamepiresa nisu otkrili koliko je zaposlenika obuhvaćeno odlukom, ali su potvrdili da su otkazi dio nastojanja da se osigura dugoročna održivost poslovanja.

We have difficult news to share today. Our statement is below. Development of SCUM will continue. Please give our colleagues some space as they process the news. https://t.co/8pOWPIWCwV — SCUMgame (@ScumGame) October 14, 2026

- U ovom trenutku ne možemo reći koliko je ljudi pogođeno ovom odlukom, no ona je, koliko god bila teška, donesena kako bi se osigurala dugoročna održivost poslovanja Gamepiresa, uz istodobno očuvanje što većeg broja radnih mjesta. Gamepires ostaje predan daljnjem razvoju igre SCUM, a u budućnosti su planirana nova ažuriranja i dodatni sadržaji”, poručili su iz kompanije.

Kako smo ekskluzivno doznali, među ljudima koji od jučer nisu više dio kompanije je i Andrej Levenski, suosnivač kompanije.

On nam je kratko potvrdio razlaz te rekao kako zbog ugovora ne može više komentirati.

Par mjeseci ranije tvrtku je napustio i Tomislav Pongrac.

Gamepires je prije preuzimanja bio perspektivna domaća gaming tvrtka. Godinu prije prodaje osvojio je Zlatnu kunu, a njegovi osnivači Andrej Levenski i Tomislav Pongrac u Jagexu su vidjeli strateškog partnera koji bi mogao pomoći da SCUM dosegne novu razinu razvoja. Jagex je tada imao međunarodnu reputaciju kompanije koja u razvoj svojih igara uključuje zajednicu igrača. Upravo je takav pristup bio jedan od razloga zbog kojih su osnivači Gamepiresa tražili partnera.

No, u godinama koje su uslijedile promijenila se vlasnička struktura britanske kompanije, a time i okolnosti u kojima je poslovao hrvatski studio. Američki investicijski fond The Carlyle Group prodao je Jagex 2024. godine investicijskim društvima CVC Capital Partners i Haveli Investments.

Početkom 2026. Gamepires je potom prešao u vlasništvo tvrtke Splash Damage, koju posjeduje Emona Capital.

Prema informacijama koje je Forbes Hrvatska dobio od zaposlenika koji su željeli ostati anonimni, između vizije upravljanja koju su imali bivši hrvatski vlasnici i pristupa novih vlasnika postojale su značajne razlike. Novi vlasnici reorganizirali su poslovanje prema vlastitom modelu, uveli novu upravljačku strukturu za vođenje projekata te definirali plan razvoja kojem se dio postojećeg razvojnog tima protivio. Zaposlenici su, prema tim navodima, upozoravali na nedostatke i moguće rizike takvog pristupa. Unatoč tome, od njih se očekivalo da provedu zadani plan.

Važno je pritom razlikovati iskustvo u razvoju igara za druge izdavače od iskustva u stvaranju i dugoročnom razvoju vlastitog naslova. Splash Damage etabliran je studio koji je radio na velikim AAA projektima, ali njegov se portfelj velikim dijelom oslanja na postojeće franšize drugih izdavača. Razvoj vlastite igre, osobito u zahtjevnom žanru hardcore survival naslova, nosi drukčije izazove. Osim tehničkog znanja, zahtijeva dobro razumijevanje specifične zajednice igrača, njezinih očekivanja i dugoročnog plana razvoja. Najveće pitanje nakon najavljenih otkaza jest kako će se oni odraziti na budućnost igre SCUM.

Prema neslužbenim informacijama, među zaposlenicima koji su ostali bez posla bili su i developeri koji su radili na novim mogućnostima i sadržajima za igru. To otvara pitanje koliko će preostali tim moći održati dosadašnji tempo razvoja te hoće li promjene utjecati na planirana ažuriranja.

Iz Gamepiresa poručuju da razvoj SCUM-a nije upitan te najavljuju nove nadogradnje i dodatne sadržaje.

Ostaje vidjeti hoće li studio uspjeti nastaviti razvoj istim smjerom i zadržati povjerenje igrača nakon velikih promjena u timu. Za sada je službena poruka vlasnika da se na igri nastavlja raditi, dok stvarni učinak smanjenja razvojnog tima tek treba postati vidljiv.