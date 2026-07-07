Val otkaza u tehnološkom sektoru: Ove kompanije krive AI za gašenje tisuća radnih mjesta

Microsoft je u ponedjeljak potvrdio da je ukinuo oko 4.800 radnih mjesta, što čini 2,1 posto njegove globalne radne snage, pridruživši se nizu otpuštanja povezanih s umjetnom inteligencijom koja pogađaju tehnološki svijet. Iako iz tvrtke tvrde da otpuštene radnike "neće zamijeniti umjetna inteligencija", priznaju da "umjetna inteligencija mijenja način na koji se posao obavlja" i automatizira mnoge svakodnevne zadatke.

Ovi otkazi nastavljaju trend koji se u tehnološkoj industriji doživljava kao epidemija: kompanije bilježe rekordne prihode dok istovremeno smanjuju broj zaposlenih, navodeći umjetnu inteligenciju kao pokretač rasta, ali i kao razlog za rezove. Prema podacima tvrtke za zapošljavanje Challenger, Gray & Christmas, svibanj je bio mjesec s najviše otkaza u tehnološkom sektoru u posljednjih nekoliko godina, a AI je bio najčešće navođeni razlog. Stranica Layoffs.fyi, koja prati otkaze u industriji, navodi da je u 2026. godini ukinuto otprilike 120.000 radnih mjesta u tehnologiji, a pregled najvećih otpuštanja pokazuje da su pogođeni gotovo svi veliki igrači.

Pregled najvećih otpuštanja u 2026. godini

Oracle

Oracle je krajem lipnja otkrio da je u posljednjih dvanaest mjeseci smanjio svoju radnu snagu za 21.000 zaposlenika, što predstavlja pad od 13 posto i potvrđuje veći broj otkaza nego što se ranije znalo. U godišnjem financijskom izvješću tvrtka je navela: "Usvajanje i primjena AI tehnologija u našem poslovanju rezultirali su, i mogli bi i dalje rezultirati, smanjenjem naše radne snage."

GitLab

GitLab je trećeg lipnja otpustio otprilike 350 radnika, oko 14 posto svog osoblja, kako bi financirao ulaganja u AI infrastrukturu i nosio se s naglim porastom prometa zbog AI radnih procesa. Izvršni direktor Bill Staples izjavio je da "agentska opterećenja dovode konkurenciju do ruba" te da je tvrtka započela "generacijsku obnovu" svoje temeljne infrastrukture. GitLab se povlači iz 22 zemlje i pojednostavljuje upravljačke strukture.

Google

Tijekom svibnja, Alphabetov Google tiho je otpuštao zaposlenike u svom Cloud odjelu, unatoč tome što su prihodi od Clouda porasli za 63 posto i premašili 20 milijardi dolara. Otkazi su se odvijali kroz kontinuirani proces ocjenjivanja uspješnosti, program dobrovoljnih odlazaka i strukturne reorganizacije, a vanjske procjene govore o ukupno 1.500 do više od 3.000 otpuštenih inženjera u 2026. godini.

Intuit

Dvadesetog svibnja, Intuit je najavio planove za ukidanje otprilike 3.000 radnih mjesta, što je oko 17 posto ukupne radne snage, u sklopu restrukturiranja usmjerenog na smanjenje složenosti i preusmjeravanje resursa prema umjetnoj inteligenciji.

Meta

Krajem svibnja, Meta je otpustila oko 8.000 zaposlenika, otprilike 10 posto svoje radne snage, dok je oko 7.000 zaposlenika premjestila na nove uloge usmjerene na AI. Izvršni direktor Mark Zuckerberg rekao je osoblju da su rezovi nužni jer "uspjeh u području umjetne inteligencije nije zajamčen".

Cisco

Cisco je 14. svibnja najavio ukidanje gotovo 4.000 radnih mjesta, oko pet posto svoje radne snage, unatoč objavi dobiti i prihoda boljih od očekivanih. Financijski direktor Mark Patterson objasnio je da se ne radi o uštedama, već o "preraspodjeli resursa prema siliciju, optici, sigurnosti i umjetnoj inteligenciji".

Cloudflare

Početkom svibnja, Cloudflare je otpustio oko 20 posto svoje radne snage, odnosno 1.100 ljudi, dok je istovremeno zabilježio rekordan kvartalni prihod od 639,8 milijuna dolara. Izvršni direktor Matthew Prince napisao je da su "velika većina otpuštenih prošlog tjedna bili 'mjerači' - srednji menadžment, financije, pravni odjel, interna revizija i priznavanje prihoda".

Otkazi sežu i do početka godine

Coinbase

Kripto mjenjačnica je petog svibnja objavila da otpušta oko 700 zaposlenika, ili 14 posto osoblja, u sklopu restrukturiranja usmjerenog na tržišnu nestabilnost i povećanje učinkovitosti pomoću AI. Izvršni direktor Brian Armstrong napisao je da je AI dramatično promijenio tempo rada - "inženjeri koriste AI kako bi u danima isporučili ono za što je timu prije trebalo tjednima" - i da tvrtka mora "iskoristiti AI u svakom aspektu naših poslova".

PayPal

PayPal je istog dana najavio planove za otpuštanje oko 20 posto svoje radne snage u sljedeće dvije do tri godine, što je više od 4.500 radnih mjesta. Odluka je dio strategije preokreta usredotočene na usvajanje umjetne inteligencije i pojednostavljenje organizacije.

IBM

Tijekom 2026. godine, procjene govore da je IBM ukinuo između 3.000 i 9.000 radnih mjesta u SAD-u. Bloomberg je izvijestio da IBM planira utrostručiti zapošljavanje početnika u SAD-u za uloge u području AI i hibridnog oblaka, unatoč tome što je oko 200 pozicija u ljudskim resursima zamijenjeno AI agentima.

Block

Krajem veljače, tvrtka Jacka Dorseyja, Block, otpustila je 4.000 zaposlenika, smanjivši svoju radnu snagu s više od 10.000 na ispod 6.000. Dorsey je na platformi X napisao: "Već vidimo da alati inteligencije koje stvaramo i koristimo, u kombinaciji s manjim i jednostavnijim timovima, omogućuju novi način rada koji iz temelja mijenja što znači graditi i voditi tvrtku."

Amazon

Amazon je 28. siječnja ukinuo 16.000 korporativnih radnih mjesta, nakon 14.000 otkaza u listopadu 2025. godine. Izvršni direktor Andy Jassy izjavio je još u lipnju 2025. da će, kako budu uvodili više generativne umjetne inteligencije i agenata, biti potrebno manje ljudi za obavljanje nekih poslova. "U sljedećih nekoliko godina očekujemo da će to smanjiti našu ukupnu korporativnu radnu snagu jer postižemo dobitke u učinkovitosti korištenjem umjetne inteligencije u cijeloj tvrtki", rekao je.







*uz korištenje AI-ja