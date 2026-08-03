Prva pomisao često je kvar kompresora i skup račun, no uzrok može biti mnogo jednostavniji: začepljen kabinski filtar, prljav kondenzator, neispravan ventilator ili osigurač...
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Vani je 40 °C, a klima ne radi: Provjerite ovih 7 stvari prije nego se odlučite za skupi servis
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Traje još jedan nesnosni toplinski val, vani je skoro 40 stupnjeva u hladu, temperatura klima uređaja je namještena na minimum, ventilator radi punom snagom, ali iz otvora i dalje izlazi mlaki zrak. Prva pomisao često je kvar kompresora i skup račun, no uzrok može biti mnogo jednostavniji: začepljen kabinski filtar, prljav kondenzator, neispravan ventilator ili osigurač. Nekoliko simptoma moguće je prepoznati bez alata, ali rashladni krug ne treba otvarati kod kuće.
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